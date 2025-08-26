İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İREM DERİCİ'NİN ZOR ANLARI

Bu sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı. Programa katılamayan ancak yayına bağlanan ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..." dedi.

ALDIĞI EVLİLİK TEKLİFİ İLE GÜNLERCE KONUŞULDU

Eda Sakız ile Burak Bulut’un düğününe katılan İrem Derici, burada sevgilisi DJ Melih Kunucu'dan evlilik teklifi aldı. Ünlü şarkıcının yaşadığı şok yüzünden okunurken, teklife ise "Evet" cevabını verdi.