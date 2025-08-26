Menü Kapat
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı

Geçtiğimiz gün sevgilisi Melik Kunukcu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici, katılması gereken televizyon programına çıkmayınca herkes endişelendi. Ağar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici, serumlu haliyle yayına bağlandı ve son sağlık durumunu paylaştı.

İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.08.2025
09:42
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
09:45

Ünlü şarkıcı , hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İREM DERİCİ'NİN ZOR ANLARI

Bu sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı. Programa katılamayan ancak yayına bağlanan ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı

Serum takılı halde konuşan Derici, hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..." dedi.

İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı

ALDIĞI EVLİLİK TEKLİFİ İLE GÜNLERCE KONUŞULDU

Eda Sakız ile Burak Bulut’un düğününe katılan İrem Derici, burada sevgilisi DJ Melih Kunucu'dan aldı. Ünlü şarkıcının yaşadığı şok yüzünden okunurken, teklife ise "Evet" cevabını verdi.

İrem Derici'den korkutan haber geldi! Yayına katılamadı, son sağlık durumunu anlattı
