Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kız bebek bekleyen Begüm Öner isyan etti: Hep böyle mi olacak?

Geçtiğimiz haftalarda kız bebek beklediğini açıklayan oyuncu Begüm Öner sitem etti. Sık sık sosyal medyadan eğlenceli bir video paylaşan oyuncu, "Hep böyle mi olacak?" diyerek eşi Ceyhun Fersoy'u paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 16:32

dizisinin setinde tanışan Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti, 2015 yılında evlendi. Geçtiğimiz aylarda 3 aylık hamile olduğunu açıklayan Begüm Öner, son paylaşımıyla eşine sitem etti.

BEGÜM ÖNER İLE CEYHUN FERSOY KIZLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

10 yıldır evli olan Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti, bekledikleri haberiyle de sevenlerine sürpriz yaptı. Gözlerden uzak bir yaşam süren çift, hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerini güldürmeyi başarıyor.

Kız bebek bekleyen Begüm Öner isyan etti: Hep böyle mi olacak?

Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz hafta ise kız bebek beklediklerini duyuran çifte tebrik mesajı yağdı.

Kız bebek bekleyen Begüm Öner isyan etti: Hep böyle mi olacak?

BEGÜM ÖNER ŞAKA YOLUYLA EŞİ CEYHUN FERSOY'A SİTEM ETTİ

Anne olmasına aylar kalan Begüm Öner, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kız bebek heyecanı yaşayan Öner, minik kızlarının ayak ultrason görüntüsünü paylaşarak "Hep böyle mi olacak peki her şey?" notunu düştü. Paylaşımında eşi Ceyhun Fersoy'un ayağını da ekleyen oyuncu, kızının ayaklarının bile babasına benzemesine de tatlı bir tebessüm etti.

Kız bebek bekleyen Begüm Öner isyan etti: Hep böyle mi olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

BEGÜM ÖNER KAÇ YAŞINDA?
7 Mart 1989 doğumlu Begüm Öner, Almanya doğumlu. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisiyle popüler olan oyuncu, 2015 yılında Ceyhun Fersoy ile evlendi.
ETİKETLER
#sosyal medya
#bebek
#hamilelik
#seksenler
#Begüm Öner
#Ceyhun Fersoy
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.