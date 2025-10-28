Kız bebek bekleyen Begüm Öner isyan etti: Hep böyle mi olacak?

Seksenler dizisinin setinde tanışan Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti, 2015 yılında evlendi. Geçtiğimiz aylarda 3 aylık hamile olduğunu açıklayan Begüm Öner, son paylaşımıyla eşine sitem etti.

BEGÜM ÖNER İLE CEYHUN FERSOY KIZLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

10 yıldır evli olan Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti, bebek bekledikleri haberiyle de sevenlerine sürpriz yaptı. Gözlerden uzak bir yaşam süren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerini güldürmeyi başarıyor.

Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz hafta ise kız bebek beklediklerini duyuran çifte tebrik mesajı yağdı.

BEGÜM ÖNER ŞAKA YOLUYLA EŞİ CEYHUN FERSOY'A SİTEM ETTİ

Anne olmasına aylar kalan Begüm Öner, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kız bebek heyecanı yaşayan Öner, minik kızlarının ayak ultrason görüntüsünü paylaşarak "Hep böyle mi olacak peki her şey?" notunu düştü. Paylaşımında eşi Ceyhun Fersoy'un ayağını da ekleyen oyuncu, kızının ayaklarının bile babasına benzemesine de tatlı bir tebessüm etti.