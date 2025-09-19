Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, 2007-2016 yılları arasında ekranlara damgasını vurmuş ve milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Güllü Erhan'ın değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KURTLAR VADİSİ'NİN GÜLLÜ ERHAN'I 55 KİLO VERDİ

Bir süredir Azerbaycan'da yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 55 kilo veren Erhan Ufak, fit görüntüsüyle yorum yağmuruna tutuldu.

Erhan Ufak'ı görenler, "Eski halinden eser kalmamış", "çok değişmiş", "Gülü Erhan yok artık" gibi yorum yapıldı.

GÜLLÜ ERHAN ARTIK OYUNCU DEĞİL

Kurtlar Vadisi'yle elde ettiği popülerliği geride bırakma kararı alan Ufak, oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi. Türkiye'den ayrılan oyuncu, Azerbaycan'da yaşamaya başladı. Burada gayrimenkul sektörüne adım atan Ufak, iş hayatında da aktif bir rol üstlendi.