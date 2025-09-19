Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu'da Güllü Erhan rolüyle yer alan Erhan Ufak, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:45

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan dizisi, 2007-2016 yılları arasında ekranlara damgasını vurmuş ve milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Güllü Erhan'ın değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

KURTLAR VADİSİ'NİN GÜLLÜ ERHAN'I 55 KİLO VERDİ

Bir süredir 'da yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 55 kilo veren Erhan Ufak, fit görüntüsüyle yorum yağmuruna tutuldu.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

Erhan Ufak'ı görenler, "Eski halinden eser kalmamış", "çok değişmiş", "Gülü Erhan yok artık" gibi yorum yapıldı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

GÜLLÜ ERHAN ARTIK OYUNCU DEĞİL

Kurtlar Vadisi'yle elde ettiği popülerliği geride bırakma kararı alan Ufak, oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi. Türkiye'den ayrılan , Azerbaycan'da yaşamaya başladı. Burada gayrimenkul sektörüne adım atan Ufak, iş hayatında da aktif bir rol üstlendi.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı1 Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı

Sıkça Sorulan Sorular

ERHAN UFAK KAÇ YAŞINDA?
5 Mayıs 1978 doğumlu Erhan Ufak, 2003 yılında başladığı Kurtlar Vadisi dizisiyle popüler oldu. Oyuncu , son olarak ise Azerbaycan'da emlak işiyle uğraşıyor.
