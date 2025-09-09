Nikah şahidi olan Rahmi Koç'tan yeni evlilere tavsiye

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Kuşadası Marina Müdürü Hakan-Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris'in kızları Beste Ergen'in nikah şahitliğini yaptı.

RAHMİ KOÇ'TAN YENİ EVLİLERE TAVSİYE

Çeşme'de hafta sonu düzenlenen nikah merasimi iş dünyasını bir araya getirdi. Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ile eşi Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu ve Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris'in kızı Beste Ergen, düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, genç çiftlerin nikah şahitliğini Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas yaptı.

Rahmi Koç şahitlik yaptığı nikahta evli çifte öğüt verdi. Rahmi Koç, "Benim için bu akşam burada olmak büyük bir keyif. Size bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bazen bir alıp kırk dokuz verirsiniz bazen kırk dokuz verip bir alırsınız. Uzun vadede elliye elli getirmek lazım" dedi. Lucien Arkas ise "Babasıyla 24 sene çalıştık. Ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.