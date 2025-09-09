Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nikah şahidi olan Rahmi Koç'tan yeni evlilere tavsiye

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Hakan-Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris'in kızları Beste Ergen'in nikah şahitliğini yaptı. Evlilik öğüdü veren Rahmi Koç, "Uzun vadede elliye elli getirmek lazım" dedi.

Nikah şahidi olan Rahmi Koç'tan yeni evlilere tavsiye
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 16:08

Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Kuşadası Marina Müdürü Hakan-Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris'in kızları Beste Ergen'in şahitliğini yaptı.

RAHMİ KOÇ'TAN YENİ EVLİLERE TAVSİYE

Çeşme'de hafta sonu düzenlenen nikah merasimi iş dünyasını bir araya getirdi. Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ile eşi Figen Tellioğlu'nun oğlu Mehmet Tellioğlu ve Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris'in kızı Beste Ergen, düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, genç çiftlerin nikah şahitliğini Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas yaptı.

Nikah şahidi olan Rahmi Koç'tan yeni evlilere tavsiye

Rahmi Koç şahitlik yaptığı nikahta evli çifte öğüt verdi. Rahmi Koç, "Benim için bu akşam burada olmak büyük bir keyif. Size bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bazen bir alıp kırk dokuz verirsiniz bazen kırk dokuz verip bir alırsınız. Uzun vadede elliye elli getirmek lazım" dedi. Lucien Arkas ise "Babasıyla 24 sene çalıştık. Ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Nikah şahidi olan Rahmi Koç'tan yeni evlilere tavsiye
