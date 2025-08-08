Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Salı günü hayatını kaybeden Türk pop rock müziği sanatçısı Selçuk Alagöz'ün son isteğini gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Yeni şarkı yapmak için ölümünden 1 hafta önce harekete geçen Selçuk Alagöz'ün ömrü şarkısının yayınlanmasına yetmedi.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!
Salı günü hayatını kaybeden Selçuk Alagöz'ün son arzusunu gerçekleştiremediği ortaya çıktı. sevgisi ağır basan Selçuk Alagöz, hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz hafta girişimde bulunsa da tamamlamaya ömrü yetmedi.

SELÇUK ALAGÖZ SON ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla adını duyurdu.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

ŞARKISIN YAZDI, YAYININI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Selçuk Alagöz, sağlık problemlerine rağmen müzikten ayrı kalamadı. Selçuk Alagöz, sağlık sorunları yaşamasına rağmen geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Marşı' ve 'Yaş 80 Oldu' iki çalışmada bulundu.

Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da. Ancak şarkısının yayınlanmasını bekleyen Selçuk Alagöz salı günü hayatını kaybetti.

