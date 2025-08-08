Selçuk Alagöz son arzusunu gerçekleştiremedi!

Salı günü hayatını kaybeden Selçuk Alagöz'ün son arzusunu gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Müzik sevgisi ağır basan Selçuk Alagöz, hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz hafta girişimde bulunsa da tamamlamaya ömrü yetmedi.

SELÇUK ALAGÖZ SON ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla adını duyurdu.

Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan cenaze namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞARKISIN YAZDI, YAYININI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Selçuk Alagöz, sağlık problemlerine rağmen müzikten ayrı kalamadı. Selçuk Alagöz, sağlık sorunları yaşamasına rağmen geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Marşı' ve 'Yaş 80 Oldu' iki çalışmada bulundu.

Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir şarkı yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da. Ancak şarkısının yayınlanmasını bekleyen Selçuk Alagöz salı günü hayatını kaybetti.