Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almak için harekete geçti!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan2014 yılında evlendi ve çift 2019 yılında boşandı. Chloe Loughnan'a vereceği 1 milyon TL'lik tazminatı 4 taksite böldüren ancak ödemekte zorlanan Serdar Ortaç'ın evine haciz gelmişti. Serdar Ortaç'ın ibu duruma çok sinirlendiği ve eski eşinden intikam almak için harekete geçtiği konuşuluyor.
Pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç ile 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki tazminat gerilimi yıllardır devam ediyor. Ortaç, boşanma sonrası ödemesi gereken 1 milyon TL'lik tazminatı dört taksite bölmüştü. Ancak ünlü şarkıcı, ödeme güçlüğü yaşadığını sık sık dile getirerek, "Ödeme yapamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada ortaya atılan İddiaya göre haciz hamlesine sinirlenen Serdar Ortaç, evde Chloe'nin "Evden sonra alırım" dediği marka çanta, ayakkabı ve elbiseleri toplattı. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Ortaç'ın bu eşyaları 7 çöp poşetine doldurtarak şoförüne, "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun." talimatını verdiği öne sürüldü. Chloe ise yaşananları duyunca sinir krizi geçirdi. Ortaç, 2010'daki hit şarkısı 'Poşet'i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmişti.