Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almak için harekete geçti!

Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı Chloe Loughnan'ın kendisine gönderdiği hacizle zor günler geçirmişti. Serdar Ortaç, evine haciz gelmesinin ardından eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almaya karar vermeye karar verdi. Ortaç'ın, Loughnan'ın eşyalarını "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt" dediği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almak için harekete geçti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 09:37

ile Chloe Loughnan2014 yılında evlendi ve çift 2019 yılında boşandı. Chloe Loughnan'a vereceği 1 milyon TL'lik tazminatı 4 taksite böldüren ancak ödemekte zorlanan Serdar Ortaç'ın evine gelmişti. Serdar Ortaç'ın ibu duruma çok sinirlendiği ve eski eşinden intikam almak için harekete geçtiği konuşuluyor.

SERDAR ORTAÇ İLE CHLOE LOUGHNAN ARASINDA TAZMİNAT KRİZİ BÜYÜDÜ

Pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç ile 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki tazminat gerilimi yıllardır devam ediyor. Ortaç, sonrası ödemesi gereken 1 milyon TL'lik tazminatı dört taksite bölmüştü. Ancak ünlü şarkıcı, ödeme güçlüğü yaşadığını sık sık dile getirerek, "Ödeme yapamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almak için harekete geçti!

SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN'IN EŞYALARINI ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada ortaya atılan İddiaya göre haciz hamlesine sinirlenen Serdar Ortaç, evde Chloe'nin "Evden sonra alırım" dediği marka çanta, ayakkabı ve elbiseleri toplattı. Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre; Ortaç'ın bu eşyaları 7 çöp poşetine doldurtarak şoförüne, "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun." talimatını verdiği öne sürüldü. Chloe ise yaşananları duyunca sinir krizi geçirdi. Ortaç, 2010'daki hit şarkısı 'Poşet'i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmişti.

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam almak için harekete geçti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım
ETİKETLER
#boşanma
#haciz
#serdar ortaç
#Chloe Loughnan
#Tazminat Krizi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.