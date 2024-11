Sevda Erginci boyunu eleştirenlere cevap verdi! Yasak Elma'daki partneri Onur Tuna'ya gönderme yaptı

08 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:56

Oyuncu Sevda Erginci, Yasak Elma dizisinde boyunun kısa olmasıyla ilgili aldığı eleştirilere cevap verdi. Dizideki partneri Onur Tuna'ya da laf atan Sevda Erginci, "Basketbolcu olmaya da çalışmıyorum voleybolcu olmaya da. Oyunculuk yapıyorum." dedi.

Yasak Elma dizisindeki Zeynep rolüyle beğeni toplayan Sevda Erginci, katıldığı programda sürekli boyuyla ilgili haber çıkması hakkında konuştu. Boyunun 1,59 olduğunu belirten Sevda Erginci, boyu 2 metreye yakın olan eski partneri Onur Tuna takılmadan da yapamadı.

SEVDA ERGİNCİ BOY POLEMİĞİNE SON NOKTAYI KOYDU

Biz Yasak Elma’da oynarken partnerimin boyu 1.97 yani 2 metre. O da insan üstü bir varlıktı. Yani ben de normal değilim ama o da normal değildi. Haberler çıkıyordu 'Aralarındaki boy farkı', 'Türkiye’nin en kısa oyuncusu’ gibi sonra ‘Boyu 1.61’ yazmışlar. Aşağılamak iğnelemek için. Benim de takozum vardı yol boyu. Onur’un odasına kadar takoz yolum vardı. Ben de takozu paylaşıp ‘Hayır 1,59’um’ yazmıştım. Ben zaten oyuncuyum. zaten podyuma çıkmaya kalksam saçma olur kabul ediyorum. Basketbolcu olmaya da çalışmıyorum voleybolcu olmaya da. Oyunculuk yapıyorum.

Hasan Can Kaya'nın programına katılan ve onu çok sevdiğini dile getiren Sevda Erginci, "Arkadaşım Hasan Can. Onun insana yaklaşımı öyle. Ben de ilk tanıştığımız zaman Hasan Can bana tuhaf gelmişti." ifadelerini kullandı.