Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet rolüyle yer alan Elif İnci, yıllar sonra Türkan Şoray ile yan yana geldi.

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 16:49

Başrolünde , , Ahmet Mekin ve Hülya Tuğlu gibi isimlerinin yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Filmde çocuk oyuncu Samet karakterini oyuncu Elif İnci oynadı.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'IN SAMET'İ VE ASYA'SI BULUŞTU

Yıllar geçse de yüreğe dokunan hikayesiyle adından söz ettiren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'inin, Deli Yürek dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Elif İnci olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu

Filmde erkek çocuk rolüyle yer alan Elif İnci, yıllar sonra dizide annesi rolünde yer alan Türkan Şoray ile bir araya geldi.

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu

ELİF İNCİ KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1973 Elif İnci, 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu
