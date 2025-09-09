Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i ile yıllar sonra buluştu

Başrolünde Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin ve Hülya Tuğlu gibi isimlerinin yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Filmde çocuk oyuncu Samet karakterini oyuncu Elif İnci oynadı.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'IN SAMET'İ VE ASYA'SI BULUŞTU

Yıllar geçse de yüreğe dokunan hikayesiyle adından söz ettiren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'inin, Deli Yürek dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Elif İnci olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Filmde erkek çocuk rolüyle yer alan Elif İnci, yıllar sonra dizide annesi rolünde yer alan Türkan Şoray ile bir araya geldi.

ELİF İNCİ KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1973 Elif İnci, 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmindeki Raziye rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 1977 yılında çekilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde, bir erkek çocuğu olan "Samet" karakterini oynamıştır.