Ünlü dizi yıldızı kansere yakalandı! Bir zamanlar dünyayı kasıp kavurmuştu

/ Kaynak: The Sun

04 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:14

Dawson's Creek dizisi ile dünya çapında üne kavuşan James Van Der Beek kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

90'lı yılların ünlü gençlik dizisi Dawson's Creek'te canlandırddığı Dawson Leery karakteriyle dünya çapında ünlenen Amerikalı oyuncu James Van Der Beek , kendisine kolorektal kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

"İYİMSER OLMAK İÇİN SEBEPLERİM VAR"

Van Der Beek People Dergisi'ne yaptığı açıklamada , "Kolorektal kanserim var. Bu teşhisle özel olarak ilgileniyorum ve ailemin inanılmaz desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum. İyimser olmak için sebeplerim var ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine konulan teşhise rağmen, teşhisine rağmen çalışmaya devam eden James Van Der Beek, Walker'ın son bölümünde ve Tubi'nin 29 Kasım'da vizyona girecek olan Sidelined: The QB and Me adlı yeni filminde rol aldı. Ayrıca eşi Kimberly'den altı çocuğu olan aktör ailesiyle vakit geçirmeye de öncelik veriyor.

James, 1998'den 2003'e kadar altı sezon süren Dawson's Creek dizisindeki Dawson Leery karakteriyle ünlendi. Dizi, başrollerinde Katie Holmes , Joshua Jackson ve Michelle Williams'ın da yer aldığı kadrosuyla adından söz ettirdi.

KOLOKTERAL KANSER NEDİR?

Kolon ya da rektum kanseri diye de bilinen kolorektal kanseri, hem kalın bağırsağın hem de sindirim sisteminin bir parçası olan kolon veya rektum dokularında gelişen bir kanser türüdür. Kolorektal kanser, her yaşta ortaya çıkabilecek bir kanser türüdür. Ancak, yapılan araştırmalar, kolorektal kanser teşhisi konulan hastaların %90’ının 40 yaş üstü grupta yer aldığını göstermektedir. (Kaynak: Medicana.com.tr)