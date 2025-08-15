Menü Kapat
Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı duyuruldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı. 155 takımla başlayacak olan dev organizasyon, eleme turlarıyla devam edecek ve grup aşamasına geçilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı duyuruldu!
, 'yla ilgili detaylı bir bilgilendirme metni yayınladı. Esasen ise turnuvada, yeni bir format tercih edildi.

TFF'DEN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İÇİN FORMAT DUYURUSU

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak. Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak. Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

https://x.com/TFF_Org/status/1956390443370811592

Sıkça Sorulan Sorular

TFF'NİN KUPA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCESİ NEDİR?
Federasyon, Ziraat Türkiye Kupası'nı daha heyecanlı hale getirmek için farklı planlamalar gerçekleştiriyor.
