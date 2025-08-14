Menü Kapat
29°
Editor
Editor
 14.08.2025

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çekimleri yoğun bir biçimde devam eden Veliaht dizisinin 11 Eylül Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu
İlk karelerine beğeni yağan Veliaht dizisinin yayın günü de belli oldu. Yeni sezonda 50'ye yakın yapım seyircisiyle buluşurken, Veliaht dizisinin yayın günü ise Perşembe günü olarak netleşti.

VELİAHT DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ BELİ OLDU

Sinan Öztürk’ün yönetmenliğinde Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un senaryosunu yazdığı Veliaht 4 hafta sonra yayın hayatına başlayacak.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

'nün Timur, 'ün Reyhan rolüyle yer aldığı Veliaht dizisinin kadrosunda; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Altay yer alıyor.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Veliaht dizisinde Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu
