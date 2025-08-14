Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'lü Veliaht dizisinin yayın tarihi belli oldu

İlk karelerine beğeni yağan Veliaht dizisinin yayın günü de belli oldu. Yeni sezonda 50'ye yakın yapım seyircisiyle buluşurken, Veliaht dizisinin yayın günü ise 11 Eylül Perşembe günü olarak netleşti.

VELİAHT DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ BELİ OLDU

Sinan Öztürk’ün yönetmenliğinde Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un senaryosunu yazdığı Veliaht dizisi 4 hafta sonra yayın hayatına başlayacak.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü'nün Timur, Serra Arıtürk'ün Reyhan rolüyle yer aldığı Veliaht dizisinin kadrosunda; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Altay yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Veliaht dizisinde Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak.