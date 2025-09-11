Alina Boz yönetmen oldu! Heyecanını ilk kez anlattı

Paramparça, Vatanım Sensin, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Alina Boz eşi Umut Evirgen ile muhabirlerin sorularını cevapladı.

ALİNA BOZ İLK KEZ YÖNETMEN OLARAK TANITILDI

Sinema ve Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi olan Alina Boz, kısa film projesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kabul edildiğini açıkladı. Yönetmen olma yolunda ilk adımı atan Boz; "Biz de sosyal medyadan öğrendik, çok mutlu oldum. İlk filmim festivalde yarışacak, bu gurur verici" dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un İtalyan Rai1 kanalında ekrana gelen Doc- Nelle Tue Mani isimli dizinin yerli uyarlaması dizide rol alacağı ortaya çıktı. Alina Boz'a dizide İbrahim Çelikkol'un eşlik edeceği öğrenildi.

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA?

14 Haziran 1998 Rusya doğumlu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nün ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı.