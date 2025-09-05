Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ve Hande Erçel'den yeni kareler

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinden yeni kareler geldi. 12 Eylül Cuma günü yayınlanacak dizide, Hande Erçel ile Barış Arduç'un oynadığı karakterlerin düğününden kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ve Hande Erçel'den yeni kareler
05.09.2025
05.09.2025
saat ikonu 16:34

ile üçüncü kez partner oldu. İki ünlü isim ve Gözyaşı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı'nın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDEN YENİ KARELER GELDİ

Hande Erçel ile Barış Arduç‘u 3. kez buluşturan dizi Kore yapımı "Queen Of Tears" dizisinen uyarlandı. "Aşk Ve Gözyaşı"nda Barış Arduç ve Hande Erçel büyük aşkla evlenip boşanma aşamasına gelen Meyra ve Selim çiftini oynuyor. Dizinin düğün sahnesinden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ve Hande Erçel'den yeni kareler

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakteriyle yer alacağı dizi 12 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Evli ama boşanma kararı alan bir çifti oynayan iki ismin yeni karelerine ise sosyal medyada beğeni yağdı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ve Hande Erçel'den yeni kareler
