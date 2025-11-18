Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu

Karagül, Altınsoylar, Menajerimi Ara, Arıza ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan, son olarak Vicdansızlar diziyle merak uyandırdı. Başrolü Ekin koç ile paylaşan Ayça Ayşin Turan, dizisinin tanıtımı için Katar'da düzenlenecek Doha Film Festivali'ne katılacak.

AYÇA AYŞİN TURAN FESTİVAL YOLCUSU

Başrolünü Ekin Koç’la paylaştığı “Vicdansız” dizisinin tanıtımı yayınlanan Ayça Ayşin Turan 20-28 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılışına katılacak. Vicdansız’ın yayın platformunun özel davetlisi olarak festivale katılacak olan Turan, kırmızı halıda Türk kadınını temsil edecek.

Ayça Ayşin Turan, yarın Katar‘ın başkenti Doha’ya gidecek ve etkinliklere katıldıktan sonra cuma günü İstanbul’a geri dönecek.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN SON GÖRÜNTÜSÜ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Son dönemde birçok projede yer alan Ayça Ayşin Turan, son paylaşımıyla ise takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun yeni fotoğraflarındaki yüz hatları dikkat çekti, “botoks mu yaptı?” sorusuna neden oldu