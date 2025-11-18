Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karagül, Altınsoylar, Menajerimi Ara, Arıza ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan, son olarak Vicdansızlar diziyle merak uyandırdı. Başrolü Ekin koç ile paylaşan Ayça Ayşin Turan, dizisinin tanıtımı için Katar'da düzenlenecek Doha Film Festivali'ne katılacak.
Başrolünü Ekin Koç’la paylaştığı “Vicdansız” dizisinin tanıtımı yayınlanan Ayça Ayşin Turan 20-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılışına katılacak. Vicdansız’ın yayın platformunun özel davetlisi olarak festivale katılacak olan Turan, kırmızı halıda Türk kadınını temsil edecek.
Ayça Ayşin Turan, yarın Katar‘ın başkenti Doha’ya gidecek ve etkinliklere katıldıktan sonra cuma günü İstanbul’a geri dönecek.
Son dönemde birçok projede yer alan Ayça Ayşin Turan, son paylaşımıyla ise takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun yeni fotoğraflarındaki yüz hatları dikkat çekti, “botoks mu yaptı?” sorusuna neden oldu