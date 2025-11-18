Menü Kapat
19°
Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu

Son olarak Ekin Koç ile Vicdansızlar dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Katar'da düzenlenecek Doha Film Festivali'nde açılışa katılacak. Ayça Ayşin Turan,

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:08

Karagül, Altınsoylar, Menajerimi Ara, Arıza ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan , son olarak Vicdansızlar diziyle merak uyandırdı. Başrolü ile paylaşan Ayça Ayşin Turan, dizisinin tanıtımı için Katar'da düzenlenecek Doha Film Festivali'ne katılacak.

AYÇA AYŞİN TURAN FESTİVAL YOLCUSU

Başrolünü Ekin Koç’la paylaştığı “Vicdansız” dizisinin tanıtımı yayınlanan Ayça Ayşin Turan 20-28 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılışına katılacak. Vicdansız’ın yayın platformunun özel davetlisi olarak festivale katılacak olan Turan, kırmızı halıda Türk kadınını temsil edecek.

Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu

Ayça Ayşin Turan, yarın Katar‘ın başkenti Doha’ya gidecek ve etkinliklere katıldıktan sonra cuma günü İstanbul’a geri dönecek.

Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu

AYÇA AYŞİN TURAN'IN SON GÖRÜNTÜSÜ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Son dönemde birçok projede yer alan Ayça Ayşin Turan, son paylaşımıyla ise takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun yeni fotoğraflarındaki yüz hatları dikkat çekti, “botoks mu yaptı?” sorusuna neden oldu

Ayça Ayşin Turan Vicdansızlar dizisiyle festival yolcusu
ETİKETLER
#oyuncu
#ayça ayşin turan
#ekin koç
#Vicdansız
#Doha Film Festivali
#Türk Televizyonu
#Medya
