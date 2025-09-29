Menü Kapat
Can Borcu dizisi için final kararı!

Bülent Inal ve Ebru Özkan'ı buluşturan Can Borcu dizisi bu sezon final kararı aldı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan Can Borcu dizisi bu sezon istediği başarıya ulaşamadı ve final kararı aldı.

Can Borcu dizisi için final kararı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 17:08

Geçtiğimiz sezondan devam eden dizilerinden Can Borcu için final kararı alındı. Dizi, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

CAN BORCU DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci bölümünde düşüş yaşayan dizi, ikinci sezonu 6 Eylül’de yayınlanmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dizi, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Can Borcu dizisi için final kararı!

CAN BORCU OYUNCULARI

Dizinin ikinci sezon yönetmenliğini Hülya Bilban üstleniyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder ve Çağla Boz yer alıyor.

Can Borcu dizisi için final kararı!
ETİKETLER
#Türk Dizileri
#Can Borcu
#Dizilerin Finali
#Dizi Oyuncuları
#İkinci Sezon
#Medya
