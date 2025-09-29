Can Borcu dizisi için final kararı!

İstanbul
Geçtiğimiz sezondan devam eden dizilerinden Can Borcu için final kararı alındı. Dizi, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci bölümünde düşüş yaşayan dizi, ikinci sezonu 6 Eylül’de yayınlanmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dizi, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Dizinin ikinci sezon yönetmenliğini Hülya Bilban üstleniyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder ve Çağla Boz yer alıyor.