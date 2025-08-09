Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'lı “Aşkın İzleri” dizisinden ilk kareler

Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı Aşkın İzleri dizisinin çekimleri başladı. Yer yer romantik komedi türünde izleyeceğimiz dizinin ilk set gününden kareler de geldi.
Aşkın İzleri- Eski Defter”nin sete çıktı. Merakla beklenen dizide Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı başrolleri paylaşıyor. Romantik türdeki dizide Hande ve Kerem karakterlerinin aşklarını izleyeceğiz.
Yönetmenliğini Evrim Yöney’in üstlendiği dizi romantik türündeki diziyi Poyraz Taştan –ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı. Hazal Filiz Küçükköse dizide “Hande”, Furkan Palalı “Kerem” rolleriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizide her şey Kerem’in Hande’nin hayatına girmesiyle başlayacak, Kız arkadaşlarına yeni sevgilisini tanıtan Hande’nin sürprizlerle dolu hikâyesi izleyenleri şaşırtacak.