30°
Editor
Editor
 | Dilek Ulusan

Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'lı “Aşkın İzleri” dizisinden ilk kareler

Yeni sezonun merakla beklenen yapımı Aşkın İzleri- Eski Defter” dizisinden ilk kareler geldi. Başrolünde Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizideki ilk karelere beğeni yağdı.

Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'lı “Aşkın İzleri” dizisinden ilk kareler
Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı Aşkın İzleri dizisinin çekimleri başladı. Yer yer türünde izleyeceğimiz dizinin ilk set gününden kareler de geldi.

AŞKIN İZLERİ DİZİSİNDEN İLK KARELER

Aşkın İzleri- Eski Defter”nin sete çıktı. Merakla beklenen dizide Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı başrolleri paylaşıyor. Romantik türdeki dizide Hande ve Kerem karakterlerinin aşklarını izleyeceğiz.

Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'lı “Aşkın İzleri” dizisinden ilk kareler

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE HANDE OLDU

Yönetmenliğini Evrim Yöney’in üstlendiği dizi romantik türündeki diziyi Poyraz Taştan –ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı. Hazal Filiz Küçükköse dizide “Hande”, Furkan Palalı “Kerem” rolleriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizide her şey Kerem’in Hande’nin hayatına girmesiyle başlayacak, Kız arkadaşlarına yeni sevgilisini tanıtan Hande’nin sürprizlerle dolu hikâyesi izleyenleri şaşırtacak.

Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'lı “Aşkın İzleri” dizisinden ilk kareler
