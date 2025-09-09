Hilal Altınbilek'li Sahtekarlar dizisine Neşe Baykent dahil oldu

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sahtekarlar dizisinin kadrosu oluşmaya başladı. Emmy ödüllü Yargı dizisinin ekibinin yeni projesi olan Sahtekarlar'a yeni oyuncular dahil oldu.

SAHTEKARLAR DİZİSİNE NEŞE BAYKENT GELİYOR

Birsen Altuntaş2ın haberine göre; Ali Bilgin’in yöneteceği, Sema Ergenekon’un yazdığı dizide Hilal Altınbilek, kardeşleri Taha ve İrem ile annesi Fidan’dan oluşan ailesinin geçimini sağlamak için dolandırıcılık yapan, ikna kabiliyeti yüksek Reyhan’a hayat verecek. Reyhan’ın annesi Fidan Madran rolünü ise oyuncu Neşe Baykent oynayacak.

Yeni bir değişiklik olmazsa 13 Eylül’de okuma provası yapılması planlanan dizide Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan) ve Tamer Levent’e (Hidayet), başlıca rollerde Perihan Savaş (Hüma), Uğur Aslan (Önder), Elçin Afacan (Ferâye), Naz Göktan (Neslihan), Yüsra Geyik (Kıvılcım), Can Bartu Aslan (Taha) ve Emre Bulut (Eymir), Ezgi Kaya (İrem), İpek Özağan (Simla) ve Nur Yazar (Gülten) eşlik edecek.

NEŞE BAYKENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu Neşe Baykent, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Neşe Baykent, 1988 yılından itibaren Keşanlı Ali Destanı, Şahin Tepesi, Beni Affet, Unutma Beni, Kara Sevda, Afili Aşk, Baş Belası, Kısmet gibi birçok film ve dizide rol aldı.