Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu

Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı. Başrolünde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizide entrika, dram ve güç mücadelesi ekrana yansıyacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 16:53

Sezon için en iddialı işlerinden 'Kıskanmak' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanları yayınlanan dizide 'ın yeni stiline beğeni yağdı. Merakla beklenen dizinin afişi ve yayın günü de belli oldu.

KISKANMAK DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

Özgü Namal, , , Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel’in yer aldığı Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı. Afiş, aynı zamanda güçlü styling’iyle de konuşulmayı başardı.

Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu

KISKANMAK DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

“Kıskanmak” dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Kıskanmak dizisinin ilk bölümü 16 Eylül Salı saat 20.00’de yayınlanacak. Merakla beklenen büyüleyici afişi ise yayınlanarak izleyicilerin heyecanını katladı.

Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ozan Güven sessizliğini bozdu! Manidar paylaşım geldi
ETİKETLER
#atv
#dizi
#özgü namal
#selahattin paşalı
#mehmet günsür
#Yeni Dizi
#Kıskanmak
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.