Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı! Yayın günü belli oldu

Sezon için en iddialı işlerinden 'Kıskanmak' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanları yayınlanan dizide Özgü Namal'ın yeni stiline beğeni yağdı. Merakla beklenen dizinin afişi ve yayın günü de belli oldu.

KISKANMAK DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel’in yer aldığı Kıskanmak dizisinin afişi yayınlandı. Afiş, aynı zamanda güçlü styling’iyle de konuşulmayı başardı.

KISKANMAK DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

“Kıskanmak” dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Kıskanmak dizisinin ilk bölümü 16 Eylül Salı saat 20.00’de yayınlanacak. Merakla beklenen büyüleyici afişi ise yayınlanarak izleyicilerin heyecanını katladı.

Merakla beklenen “Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.