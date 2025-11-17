Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan ayrılıkların ardından yeni gelecek isimler de merak konusu oldu. Diziye Başak karakteriyle dahil olan Seray Kaya'nın ardından diziye annesi rolünde Begüm Tosun katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
16:45
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
16:45

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde , ve diziden ayrıldı. Ayrılık kararının ardından çeşitli iddialar ortaya atılırken, diziye son olarak begüm Tosun ve katıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE İKİ YENİ İSİM KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti ekran yolculuğuna yepyeni karakterlerle devam edecek. Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in ayrıldığı diziye yeni isimler katıldı. İlk olarak diziye Başak karakteriyle Seray Kaya katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ın annesi rolüyle Begüm Tosun katıldı. Tosun fenomen dizide “Arzu” karakterini oynayacak. Begüm Tosun’un kızı Belfu Benian da kendisi gibi oyunculuk yapıyor.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HİJYEN KRİZİ GÜNDEMİ SALLADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde her sezon yeni bir kaos haberi ortaya atılıyor. İlk olarak sezon ortasında Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyici şaşırtırken, son bölümde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti oyuncularının bir bir diziden ayrılmasının sebebi olarak ise Feyza Civelek'in hijyen kurallarına dikkat etmemesi olduğu iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor
ETİKETLER
#sıla türkoğlu
#Seray Kaya
#Emrah Altıntoprak
#Ece İrtem
#Kızılcık Şerbeti
#Begüm Tosun
#Medya
