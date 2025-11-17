Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Seray Kaya'nın annesi geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem diziden ayrıldı. Ayrılık kararının ardından çeşitli iddialar ortaya atılırken, diziye son olarak begüm Tosun ve Seray Kaya katıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE İKİ YENİ İSİM KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti ekran yolculuğuna yepyeni karakterlerle devam edecek. Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in ayrıldığı diziye yeni isimler katıldı. İlk olarak diziye Başak karakteriyle Seray Kaya katıldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti’nde Başak’ın annesi rolüyle Begüm Tosun katıldı. Tosun fenomen dizide “Arzu” karakterini oynayacak. Begüm Tosun’un kızı Belfu Benian da kendisi gibi oyunculuk yapıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HİJYEN KRİZİ GÜNDEMİ SALLADI

Kızılcık Şerbeti dizisinde her sezon yeni bir kaos haberi ortaya atılıyor. İlk olarak sezon ortasında Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyici şaşırtırken, son bölümde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti oyuncularının bir bir diziden ayrılmasının sebebi olarak ise Feyza Civelek'in hijyen kurallarına dikkat etmemesi olduğu iddia edildi.