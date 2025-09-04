Menü Kapat
SON DAKİKA!
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı

Yeni yayın döneminde Kuruluş Osman dizisinde rol alacak Burak Sergen, son paylaşımında verdiği kilolarla dikkat çekti. Kendisinden 26 yaş küçük eşiyle tatile çıkan Burak Sergen'in son paylaşımına beğeni yağdı.

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı
Kara Sevda, Çukur, Sadakatsiz, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan , yeni sezonda ile ekranlara geri dönüyor. Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Burak Sergen, son halini ise hesabından paylaştı.

BURAK SERGEN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE HAZIR

2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayıran Burak Sergen, ayrılığın ardından tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle ikinci kez evlendi.

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı

Yeni eşi Gizem Şağban ile arasında 26 yaş fark bulunan Burak Sergen, gelen eleştirilere kulaklarını tıkadı ve çıktıkları tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı

64 yaşındaki Sergen'in kilo vererek genç görünüm kazanması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımına "Gençleşmişsin", "Aşk sana yaramış" gibi yorumlar yaptı.

BURAK SERGEN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

9 Şubat 1961 Ankara doğumlu Burak Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Sayısız tiyatroda rol alan oyuncu, televizyonda ilk olarak 2001 yılında yayınlanan Aşk ve Guru dizisinde rol aldı.

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı

Burak Sergen daha sonra ise, Erkek Tarafı, Dicle, Yalan Dünya, Kara Sevda, Çukur, Halka, Gülümse Kaderine ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol aldı.

Kuruluş Osman için iğne ipliğe döndü! Burak Sergen'in son hali hayranlarını şaşırttı
