Organize İşler dizisine 4 yeni oyuncu daha katıldı! Proje yıldızlar geçidi oldu

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için oyuncu arayışları devam ediyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı diziye 4 yeni oyuncu daha katıldı.

ORGANİZE İŞLER'E YENİ OYUNCULAR

İlk olarak 2005 yılında gösterime giren Organize İşler yapımı dizi projesi olarak yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Projeye son olarak; Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut katıldı.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünde yer aldığı, BKM Film imzalı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisi için geri sayım başladı. Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstleneceği proje, 25 Eylül’de sete çıkıyor. Dizinin çekimlerinin kasım ayının son haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Organize İşler'in kadrosunda son olarak; Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi yıldız oyuncuların yer aldığı açıklanmıştı.