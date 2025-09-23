Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!

Jimmy Kimmel'in, yayından kaldırılması büyük tepkilere yol açan, ABD'de ifade özgürlüğünü tartışmaya açan programı, yeniden televizyona dönüyor. Gece yarısı yayınlanan talk show programı 'Jimmy Kimmel Live!' bir haftalık aranın ardından bugün yeniden yayınlanacak.

JIMMY KIMMEL'İN PROGRAMI GERİ DÖNÜYOR

Sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorumlar sonrası, Jimmy Kimmel hakkında eleştiriler durmak bilmedi. Gelen tepkilerin ardından gece talk şovu Jimmy Kimmel Live!’ı "süresiz" olarak yayından kaldırma kararı aldı.

ABC ve Disney yaptıkları ortak açıklamada; "Geçtiğimiz çarşamba günü, ülkemiz için duygusal bir anda gergin ortamı daha da alevlendirmemek adına programın yapımını askıya alma kararı aldık. Bu kararı, bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için aldık. Son günlerde Jimmy ile düşünceli sohbetler yaptık ve bu sohbetlerin ardından programı salı günü ekrana döndürme kararı aldık" dedi.

OLIVIA RODRIGO VE PEDRO PASCAL'DAN KIMMY KIMMEL AÇIKLAMASI GELDİ

Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo gibi birçok ünlü isim de Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması kararını eleştirdi. Oynadığı Hulk karakteriyle beğeni toplayan Mark Ruffalo, Kimmel'in programını kalıcı olarak iptal ederse Disney hisselerinin çok daha fazla düşeceğini söyleyerek, "Disney, ABD'yi batıran taraf olmak istemiyor" yorumunu yapmıştı.