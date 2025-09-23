Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!

Jimmy Kimmel'in Charlie Kirk'ün ölümünün ardından söylediği sözler sebebiyle yıllardır süren talk show programı yayından kaldırılmıştı. Tepkiler çığ gibi büyürken, programın tekrar yayınlanacağı bildirildi.

Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!
23.09.2025
23.09.2025
Jimmy Kimmel'in, yayından kaldırılması büyük tepkilere yol açan, ABD'de ifade özgürlüğünü tartışmaya açan programı, yeniden televizyona dönüyor. Gece yarısı yayınlanan talk show programı 'Jimmy Kimmel Live!' bir haftalık aranın ardından bugün yeniden yayınlanacak.

JIMMY KIMMEL'İN PROGRAMI GERİ DÖNÜYOR

Sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorumlar sonrası, Jimmy Kimmel hakkında eleştiriler durmak bilmedi. Gelen tepkilerin ardından gece talk şovu Jimmy Kimmel Live!’ı "süresiz" olarak yayından kaldırma kararı aldı.

Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!

ABC ve yaptıkları ortak açıklamada; "Geçtiğimiz çarşamba günü, ülkemiz için duygusal bir anda gergin ortamı daha da alevlendirmemek adına programın yapımını askıya alma kararı aldık. Bu kararı, bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için aldık. Son günlerde Jimmy ile düşünceli sohbetler yaptık ve bu sohbetlerin ardından programı salı günü ekrana döndürme kararı aldık" dedi.

Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!

OLIVIA RODRIGO VE PEDRO PASCAL'DAN KIMMY KIMMEL AÇIKLAMASI GELDİ

Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo gibi birçok ünlü isim de Jimmy Kimmel'in programının yayından kaldırılması kararını eleştirdi. Oynadığı Hulk karakteriyle beğeni toplayan Mark Ruffalo, Kimmel'in programını kalıcı olarak iptal ederse Disney hisselerinin çok daha fazla düşeceğini söyleyerek, "Disney, ABD'yi batıran taraf olmak istemiyor" yorumunu yapmıştı.

Tepkiler sonrası Jimmy Kimmel'in programı geri dönüyor!

Sıkça Sorulan Sorular

JIMMY KIMMEL KİMDİR?
13 Kasım 1967 New York doğumlu Jimmy Kimmet, 2003 yılından beri Jimmy Kimmel Live! adlı programın sunucusu ve yapımcısıdır. Yıllardır ünlü isimleri ağırlayan isim, son dönemde açıklamalarıyla gündem oldu.
ETİKETLER
#disney
#ifade özgürlüğü
#Jimmy Kimmel
#Talk Show
#Charlie Kirk
#Abc
#Medya
