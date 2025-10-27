Alman devinde işler kötü: Kârı yüzde 99 eridi

Porsche için 2025 adeta bir kabus yılı oldu. Geçtiğimiz yıl 4 milyar euro kâr açıklayan Alman dev, bu yılın üçüncü çeyreğinde 967 milyon euro zarar ettiğini duyurdu. Oysa 2024’ün aynı döneminde 974 milyon euro kâr etmişti. Yıl genelinde tablo daha da karanlık: Ocak–Eylül döneminde şirketin toplam kârı sadece 40 milyon euroda kaldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BEKLENENİ VEREMEDİ

Volkswagen grubunun yıllardır en güvenilir gelir kaynaklarından biri olarak görülen Porsche’un böylesine büyük bir düşüş yaşamasının arkasında, yüksek beklentilerle başlattığı elektrikli otomobil projesi var. Ancak görünen o ki, tüketici ilgisi beklenen seviyeye ulaşmadı. Şirket de faturayı elektriklilere kesti.

The Financial Times’a konuşan kaynaklara göre Porsche, yeni elektrikli-hibrit modelinin üretim planını rafa kaldırdı. Firma, şimdilik yeniden içten yanmalı motorlara yönelme kararı aldı.

ÇİN PAZARI ELDEN GİDİYOR

Porsche’un zorlukları sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil. Şirketin en önemli pazarı olan Çin’de işler hızla kötüye gidiyor. Son bir yılda Çin’deki satışlar yüzde 26 geriledi. Yerli markaların yükselişiyle birlikte Porsche gibi yabancı üreticilerin payı giderek azalıyor. Bu da kâr tablosuna doğrudan yansıyor.

YENİ CEO'YU ZORLU BİR DÖNEM BEKLİYOR

2026’da tabloyu tersine çevirmeyi hedefleyen Porsche, yatırımcılarına “daha iyi günler” sözü verdi. Ancak bu sözün altını doldurmak hiç kolay görünmüyor. Şirketin başına yıl başında geçecek olan eski McLaren patronu Michael Leiters, belki de Porsche tarihinin en zorlu görevlerinden birini üstlenecek.