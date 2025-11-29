Audi sonunda başardı! Turbo gecikmesi tarih oluyor

Avrupa Birliği’nin sertleşen emisyon kuralları dizel motorları adım adım sahneden çekiyor. Bir zamanlar yeni araç satışlarında yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olan dizel, bu yılın ilk on ayında yüzde 8’e kadar düşmüş durumda. Hibritler, benzinliler, hatta şarj edilebilir hibritler bile çoktan dizelin önüne geçti.

Ama Audi, “dizelin devri kapandı” söylemine pek kulak asmıyor. Marka, TDI etiketini ortadan kaldırmak yerine onu daha modern, daha hızlı ve daha verimli bir hâle getirmeye çalışıyor. Bunun cevabı da yeni 3.0 litrelik V6 TDI.

TURBO BOŞLUĞU TARİHE KARIŞIYOR

Audi’nin A6 ve Q5’te kullanacağı yeni motor, 48 voltluk hafif hibrit sistemi elektrikli bir kompresörle bir araya getiriyor. Aslında Audi daha önce 48V destekli V6 dizeller sunmuştu; fakat bu kez önemli bir fark var:

Elektrikli kompresör, turbo ve intercooler’ın hemen ardına yerleştirilip onlarla birlikte çalışıyor. Gaza bir anda yüklendiğinizde turbo henüz basınç oluşturacak zaman bulamadan elektrikli kompresör devreye giriyor. Hava önce turbo, ardından kompresör tarafından sıkıştırılıp yanma odasına gönderiliyor. Sonuç? Düşük devirlerde çok daha fazla tork ve neredeyse sıfıra yaklaşan turbo gecikmesi. Audi, gaz tepkilerinin “benzer güce sahip bir elektrikli otomobili andırdığını” bile söylüyor. Biraz iddialı ama kulağa etkileyici geliyor doğrusu.

PERFORMANS VERİLERİ ŞAŞIRTMIYOR DEĞİL

Hafif hibrit sistem kalkışlarda devreye girerek 24 beygir ek güç ve 230 Nm ekstra tork sağlıyor. Bu destek gerçek hayatta oldukça hissediliyor.

A6 Sedan (yeni V6 TDI): 0-100 km/s → 5,2 saniye

Q5 ve Q5 Sportback: 0-100 km/s → 5,0 saniye

Her iki modelde de maksimum hız elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış. SUV’un sedanı geride bırakması da ayrı bir detay tabii.

YENİ MOTOR AMA KÖKLERİ ESKİYE DAYANIYOR

Her ne kadar modern dokunuşlarla güncellenmiş olsa da motor tamamen yeni değil. “EA897evo4” kodu, Volkswagen Grubu’nun 2010’da tanıttığı 3.0 TDI’ın en güncel versiyonu olduğunu gösteriyor. Bu motorun geçmişinin çok parlak olmadığı dönemler de var. Dizel skandalı döneminde emisyon tartışmalarının tam merkezindeydi ve bazı Porsche modellerinde dahi kullanılmıştı. Audi, yeni versiyonda dayanıklılığın artırıldığını, verimliliğin ise belirgin ölçüde yükseltildiğini özellikle vurguluyor.