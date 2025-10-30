Ford'dan yeni geri çağırma dalgası: 227 bin araç servise gidiyor

Ford, son dönemde art arda gelen geri çağırmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket, ABD genelinde toplam 227 bin 6 aracı güvenlik gerekçesiyle servise çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamındaki araçlarda, ön camlarda hava kabarcığı oluşması ve koltuk bağlantılarının gevşemesi gibi çeşitli üretim hataları tespit edildi.

BRONCO, LİNCOLN VE EXPLORER MODELLERİ LİSTEDE

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmanın büyük kısmını 163 bin 256 adet Ford Bronco SUV oluşturuyor. Bu araçlarda ön koltuk bağlantı cıvatalarının gevşek olma riski bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 56 bin 841 Lincoln ve Explorer modelinde, ön camlarda hava kabarcıkları nedeniyle üretim hatasının giderilmesi planlanıyor. Bu sorunun, görüşü kısıtlayarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi.

ECONOLİNE’LARDA BUĞU VE ISITMA ARIZASI

Geri çağırma listesinde 6 bin 909 Econoline van da yer alıyor. Bu araçlarda, ön cam buğu çözme ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmaması problemi tespit edildi. NHTSA, bayilerin arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

BİR GÜN ÖNCE 175 BİN ARAÇ DAHA GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Ford, yalnızca bir gün önce de Expedition ve Lincoln Navigator SUV’leri ile F-serisi kamyonlarını kapsayan bir başka geri çağırma açıklamıştı. Bu araçlarda ay tavanı rüzgâr yönlendiricilerinin yerinden çıkma riski bulunduğu belirtilmiş ve 175 bin araç servise çağrılmıştı.