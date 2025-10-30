Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ford'dan yeni geri çağırma dalgası: 227 bin araç servise gidiyor

ABD genelinde 227 binden fazla Ford aracı, ön camlarda hava kabarcığı ve gevşek koltuk bağlantıları gibi güvenlik sorunları nedeniyle geri çağrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 14:39

Ford, son dönemde art arda gelen geri çağırmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket, ABD genelinde toplam 227 bin 6 aracı gerekçesiyle servise çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamındaki araçlarda, ön camlarda hava kabarcığı oluşması ve koltuk bağlantılarının gevşemesi gibi çeşitli üretim hataları tespit edildi.

Ford'dan yeni geri çağırma dalgası: 227 bin araç servise gidiyor

BRONCO, LİNCOLN VE EXPLORER MODELLERİ LİSTEDE

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmanın büyük kısmını 163 bin 256 adet Bronco SUV oluşturuyor. Bu araçlarda ön koltuk bağlantı cıvatalarının gevşek olma riski bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 56 bin 841 Lincoln ve Explorer modelinde, ön camlarda hava kabarcıkları nedeniyle üretim hatasının giderilmesi planlanıyor. Bu sorunun, görüşü kısıtlayarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi.

Ford'dan yeni geri çağırma dalgası: 227 bin araç servise gidiyor

ECONOLİNE’LARDA BUĞU VE ISITMA ARIZASI

Geri çağırma listesinde 6 bin 909 Econoline van da yer alıyor. Bu araçlarda, ön cam buğu çözme ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmaması problemi tespit edildi. NHTSA, bayilerin arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

Ford'dan yeni geri çağırma dalgası: 227 bin araç servise gidiyor

BİR GÜN ÖNCE 175 BİN ARAÇ DAHA GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Ford, yalnızca bir gün önce de Expedition ve Lincoln Navigator SUV’leri ile F-serisi kamyonlarını kapsayan bir başka geri çağırma açıklamıştı. Bu araçlarda ay tavanı rüzgâr yönlendiricilerinin yerinden çıkma riski bulunduğu belirtilmiş ve 175 bin araç servise çağrılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı
Yeni elektrikli otomobiller piyasaya çıkıyor! İşte heyecanla beklenen modeller
ETİKETLER
#güvenlik
#Ford
#Lincoln Financial Field
#Geri Çağrım
#Bronco
#Explorer
#Econoline
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.