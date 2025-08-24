Formula 1’de 400 km/s dönemi: Roket gibi araçlar geliyor

Formula 1, 2026’da yürürlüğe girecek teknik düzenlemelerle birlikte bambaşka bir çağa giriyor. FIA’nın açıkladığı yeni kurallara göre araçların hem tasarımında hem de motor yapısında büyük yenilikler yapılacak. Bu sayede F1’de bugüne kadar hayal gibi görünen hızlara ulaşılacak.

Yeni kurallar, araçların daha kısa, dar ve kompakt olmasını öngörüyor. Ön ve arka kanatlar yeniden tasarlanacak, bazı parçalar tamamen ortadan kalkacak. En dikkat çekici yenilik ise aktif aerodinamik sistemler. Bu sistem sayesinde araçlar düzlüklerde hava direncini minimuma indirerek adeta roket gibi hızlanacak.

HİBRİT MOTORLARDA GÜÇ PATLAMASI

Güç üniteleri de baştan aşağı değişiyor. İçten yanmalı motorlar 575 beygir, elektrik motorları ise 475 beygir üretecek. Toplamda 1050 beygire yaklaşan bu kombinasyon, Formula 1 tarihinin en yüksek torkunu sağlayacak. Bu güç sayesinde yeni nesil araçlar düzlüklerde 400 km/s hıza çıkabilecek.

BEDELİ DE OLACAK

Ancak hız artışının bir de olumsuz yanı var. Yere basma kuvveti azalacağı için virajlarda eskisi kadar hızlı dönmek mümkün olmayacak. Ayrıca daha dar lastikler kullanılması da yol tutuşu düşürecek. Bu noktada pilotların enerji yönetimi, batarya kullanımı ve yarış stratejileri çok daha kritik hale gelecek.

REKOR TARİH OLUYOR

Şu an Formula 1’in en yüksek hız rekoru, 2016 Azerbaycan Grand Prix’sinde Valtteri Bottas'ın 378 km/s ile kırdığı derece. Ancak 2026’dan itibaren bu rekor tarihe karışacak gibi görünüyor.