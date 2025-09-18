Honda'nın iki logosu arasındaki az bilinen fark: Motosikletlerde başka, arabalarda başka!

Japon endüstrisinin en güçlü sembollerinden biri olan Honda, yarım yüzyılı aşkın süredir otomotiv ve motosiklet dünyasına yön veriyor. Şirket tarih boyunca birçok farklı logo versiyonu kullandı. Günümüzde ise iki farklı simgesi bulunuyor ve her ikisi de markanın tarihi açısından önemli bir yere sahip.

1948 yılında Soichiro Honda tarafından motosiklet üretmek amacıyla kurulan şirketin ilk logosu olan Honda Kanadı (Honda Wing), markanın ürettiği ilk motosikletten bile daha önce ortaya çıktı. Soichiro Honda, markanın adını ve kanatları içeren bir logo tasarladı ve bu tasarımda Yunan mitolojisinde ünlü olan Nike'tan ilham aldı.

Ancak günümüzde Honda araçlarının üzerinde görülen logo bu değil. Günümüzde en çok tanınan Honda logosu, birçok aracın üzerinde yer alan büyük "H" harfi, ilk kez 1962'de Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtılan T360 adlı kei-kamyonette görülmesinden bu yana sayısız kez yenilendi.

Peki Honda neden iki farklı logo kullanıyor?

HER LOGO FARKLI ÜRÜN GAMINI TEMSİL EDİYOR

Honda'nın iki logosu da markanın farklı yönlerini simgeliyor. Orijinal logo olan "Honda Kanadı" yalnızca powersports araçlarında kullanılıyor. Otomobillerin ötesinde Honda'nın arazi araçları, motosikletler, side-by-side araçlar ve scooter üretimi konusunda köklü bir geçmişi var. İşte kanatlı logo da 'powersports' biriminde tercih ediliyor.

Piyasaya çıkan her Honda otomobil, kamyon ve SUV'da görülen daha yaygın "H" harfi ise markanın ikinci logosu olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde birçok kez yenilenmiş olsa da, bu harf Honda otomotiv markasının simgesi olarak kalmaya devam etti.

1981'de güncellenen ve 2000 yılına kadar kullanılan logo, "H" harfini yuvarlak bir kutunun içine alıyor ve altına "HONDA" adını ekliyordu. Bugün gördüğümüz modern logoda ise "H" harfi daha da büyütülmüş vaziyette olup, Honda isminin üzerine yerleştirilmiş.