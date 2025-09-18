Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Honda'nın iki logosu arasındaki az bilinen fark: Motosikletlerde başka, arabalarda başka!

Yarım asrı aşkın süredir otomotiv ve motosiklet dünyasına yön veren Honda, tarihinin simgesi haline gelen iki farklı logosuyla faaliyet gösteriyor. Peki ama neden?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:45

Japon endüstrisinin en güçlü sembollerinden biri olan Honda, yarım yüzyılı aşkın süredir ve motosiklet dünyasına yön veriyor. Şirket tarih boyunca birçok farklı versiyonu kullandı. Günümüzde ise iki farklı simgesi bulunuyor ve her ikisi de markanın tarihi açısından önemli bir yere sahip.

1948 yılında Soichiro tarafından motosiklet üretmek amacıyla kurulan şirketin ilk logosu olan Honda Kanadı (Honda Wing), markanın ürettiği ilk motosikletten bile daha önce ortaya çıktı. Soichiro Honda, markanın adını ve kanatları içeren bir logo tasarladı ve bu tasarımda Yunan mitolojisinde ünlü olan Nike'tan ilham aldı.

Ancak günümüzde Honda araçlarının üzerinde görülen logo bu değil. Günümüzde en çok tanınan Honda logosu, birçok aracın üzerinde yer alan büyük "H" harfi, ilk kez 1962'de Tokyo Fuarı'nda tanıtılan T360 adlı kei-kamyonette görülmesinden bu yana sayısız kez yenilendi.

Peki Honda neden iki farklı logo kullanıyor?

Honda'nın iki logosu arasındaki az bilinen fark: Motosikletlerde başka, arabalarda başka!

HER LOGO FARKLI ÜRÜN GAMINI TEMSİL EDİYOR

Honda'nın iki logosu da markanın farklı yönlerini simgeliyor. Orijinal logo olan "Honda Kanadı" yalnızca powersports araçlarında kullanılıyor. Otomobillerin ötesinde Honda'nın arazi araçları, motosikletler, side-by-side araçlar ve scooter üretimi konusunda köklü bir geçmişi var. İşte kanatlı logo da 'powersports' biriminde tercih ediliyor.

Piyasaya çıkan her Honda otomobil, kamyon ve SUV'da görülen daha yaygın "H" harfi ise markanın ikinci logosu olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde birçok kez yenilenmiş olsa da, bu harf Honda otomotiv markasının simgesi olarak kalmaya devam etti.

Honda'nın iki logosu arasındaki az bilinen fark: Motosikletlerde başka, arabalarda başka!

1981'de güncellenen ve 2000 yılına kadar kullanılan logo, "H" harfini yuvarlak bir kutunun içine alıyor ve altına "HONDA" adını ekliyordu. Bugün gördüğümüz modern logoda ise "H" harfi daha da büyütülmüş vaziyette olup, Honda isminin üzerine yerleştirilmiş.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arabanın boyasını çürüten kuş dışkısına kesin çözüm! Pahalı ama yaptıran yaptırana
Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu
ETİKETLER
#Otomobil
#honda
#otomotiv
#logo
#Motosiklet Güvenliği
#Powersports
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.