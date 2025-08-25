Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

İşler Almanların istediği gibi gitmiyor: Dev plan iptal oldu

Elektrikli otomobillere olan ilgi beklenenin altında kalınca, Porsche yüksek performanslı pil yatırımlarını askıya aldı. Şirket, üretim yerine tamamen Ar-Ge çalışmalarına yöneliyor.

İşler Almanların istediği gibi gitmiyor: Dev plan iptal oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 17:41

Alman devi 'ninyaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 300 kişilik ekibiyle faaliyet gösteren iştiraki Cellforce, artık bağımsız bir araştırma ve geliştirme birimi olarak yoluna devam edecek.

Mevcut çalışanların bir kısmının Porsche'nin ana pil iştiraki PowerCo'ya aktarılabileceği ifade edildi. Ayrıca, Cellforce'ın geliştirdiği teknolojilerin, bu yılın başında Varta'dan devralınan V4Smart birimine de katkı sağlaması bekleniyor.

İşler Almanların istediği gibi gitmiyor: Dev plan iptal oldu

"KÜRESEL TALEP YETERSİZ"

Porsche aslında 2022'de Baden-Württemberg'de küçük ölçekli bir "start-up fabrikası" kurmayı, ardından da daha büyük bir tesise geçmeyi planlıyordu. Ancak Nisan ayında genişleme sürecini durdurma kararı almıştı.

Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner, "Küresel ölçekte yetersiz talep nedeniyle, kendi üretimimizi planlanan maliyet seviyesinde ölçeklendirmek mümkün değil" sözleriyle iptalin gerekçesini açıkladı.

