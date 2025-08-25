İşler Almanların istediği gibi gitmiyor: Dev plan iptal oldu

Alman otomotiv devi Porsche'ninyaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 300 kişilik ekibiyle faaliyet gösteren pil iştiraki Cellforce, artık bağımsız bir araştırma ve geliştirme birimi olarak yoluna devam edecek.

Mevcut çalışanların bir kısmının Porsche'nin ana pil iştiraki PowerCo'ya aktarılabileceği ifade edildi. Ayrıca, Cellforce'ın geliştirdiği teknolojilerin, bu yılın başında Varta'dan devralınan V4Smart birimine de katkı sağlaması bekleniyor.

"KÜRESEL TALEP YETERSİZ"

Porsche aslında 2022'de Baden-Württemberg'de küçük ölçekli bir "start-up fabrikası" kurmayı, ardından da daha büyük bir tesise geçmeyi planlıyordu. Ancak Nisan ayında genişleme sürecini durdurma kararı almıştı.

Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner, "Küresel ölçekte yetersiz talep nedeniyle, kendi üretimimizi planlanan maliyet seviyesinde ölçeklendirmek mümkün değil" sözleriyle iptalin gerekçesini açıkladı.