Avatar
Editor
 Merve Yaz

Mardin ve Urla fırtına gibi esecek! Togg'a iki yeni renk geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, hız kesmeden yeni özellikleriyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yakında satışa çıkacak sedan modeli T10F için Mardin ve Urla isimleriyle iki yeni renk tanıtıldı. Mardin rengi yöresel badem şekerinden, Urla ise Ege'nin doğasından esinleniyor. Yeni model sadece 28 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor!

Mardin ve Urla fırtına gibi esecek! Togg'a iki yeni renk geliyor
Türkiye’nin gururu olan yerli markası , yeni modeli için hem teknolojik hem de tasarımsal güncellemelerle dikkat çekiyor. SUV modelinden sonra satışa sunulacak olan T10F için iki yeni renk tanıtıldı: ve isimli yeni renk seçenekleri, hem estetik hem de kültürel bir bağ taşıyor.

YÖREYE ÖZGÜ BAĞ

Mardin rengi, yöreye özgü badem şekerinden ilham alınarak sıcak tonlarda tasarlandı. Urla rengi ise Ege’nin yeşil doğasını yansıtıyor. Bu yenilikle birlikte Togg’un renk paleti toplamda 8 seçeneğe ulaştı.

Sedan karoserli T10F modelinde menzil de yükseltildi. İlk açıklamalarda yaklaşık 600 kilometre olacağı belirtilen menzil, WLTP standartlarına göre 623 kilometreye ulaştı. Sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabilen araç, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

0’dan 100 kms hıza 7.2 saniyede ulaşan T10F, 218 beygirlik elektrikli motoruyla performans beklentilerini karşılıyor. Ayrıca araçta yer alan 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç kontrol ekranı ile toplamda 41,3 inç dijital ekran alanı sürücülere teknolojik bir kokpit deneyimi sunuyor.

EYLÜL AYINDA YILLARDA

Dijital kokpit, mobil internet, Wi-Fi erişim noktası gibi özelliklerle donatılan T10F, elektrikli otomobil pazarında güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yeni renkler, artan menzil ve son teknoloji donanımlarla Togg T10F, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

