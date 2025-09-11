Mercedes'ten BMW ve AUDI'ye kavga başlatacak sataşma! '1995'te tasarlanmış gibi, fazla tanıdık'

Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni iç mekân tasarımları otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Top Gear’ın aktardığına göre, Mercedes tasarım şefi Gorden Wagener, Audi ve BMW’nin konseptlerini değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

AUDI’YE “YETERSİZ” ELEŞTİRİSİ

Wagener, Audi Concept C hakkında “Bu iç mekân 1995’te tasarlanmış gibi görünüyor. Fazla tanıdık ve teknolojisi zayıf. Ben her zaman analog unsurları seven biriyim, ama ekranı görmezden gelemezsiniz. Küçük ekran kullanınca otomatik olarak ‘küçük bir arabada oturuyorsunuz’ mesajı verirsiniz” ifadelerini kullandı.

Audi’nin konsept aracının niş bir model olduğunu hatırlatan Wagener, “Eğer bunu üretime taşısalar bile çok önemli olmaz. Ama geniş kitleye yönelik bir çözümde eski tip düğmelere geri dönmek işlemez” dedi.

BMW DE NASİBİNİ ALDI

Wagener, BMW’nin Neue Klasse iX3 modelinde kullanılan ön cam altındaki bilgi ekranı içinse şunları söyledi:

“Bunu birkaç yıl önce konsept olarak göstermişlerdi. Ama bence çok uzakta duruyor, okumak zor, her şey küçük görünüyor ve dikkat dağıtıcı oluyor. Dokunmatik olarak kullanılamadığı için ayrıca başka bir ekran eklemek zorundasınız. Bu da iki farklı seviyede bilgi demek ve bence sezgisel bir çözüm değil.”

BMW’nin bu tercihini ilerici bulduğunu kabul eden Wagener, “Onlar bunu seviyorlardır, yoksa yapmazlardı. Ama ben ikna olmadım” sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.

YENİ BİR REKABETİN FİTİLİ Mİ ATEŞLENDİ?

Top Gear’ın haberine göre Wagener’in çıkışları, Alman otomotiv devleri arasında iç mekân tasarımları üzerinden yeni bir rekabetin fitilini ateşlemiş durumda. Tasarımcıların vizyon farkları, sektörün geleceğinde hangi anlayışın öne çıkacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.