Tesla'nın kapı kolları ABD'de inceleme altında! Çocuklu ailelerden şikayet yağdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), salı günü yaptığı açıklamada, 2021 model yılına ait yaklaşık 174 bin Tesla Model Y aracında elektronik kapı kollarının çalışmadığına dair raporlar üzerine bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, sürücülerin araçtan indikten sonra dış kapıların açılmadığına yönelik dokuz ayrı rapor alındığı bildirildi. Şikayetlerde, ebeveynlerin çocuklarını koltuğa yerleştirdikten ya da araçtan almak üzere geri döndüklerinde kapıları açamadığı, dört olayda ise camların kırılarak içeriye girildiği belirtildi.

MODEL Y İÇİN GERİ ÇAĞIRMA PROGRAMI BAŞLAYABİLİR

NHTSA'nın başlattığı inceleme ilk aşamada "ön değerlendirme" kapsamında yürütülüyor. Güvenlik riski tespit edilmesi halinde geri çağırma sürecine geçilebileceği tahmin ediliyor.

İlk incelemelere göre, elektronik kapı kilitlerinin araçtan yetersiz voltaj alması durumunda çalışmadığı görülüyor. Kurum, olaylardan sonra yapılan onarım faturalarında otomobilin düşük voltajlı aküsünün değiştirildiğinin bildirildiğini, ancak hiçbir araç sahibinin kapı kolları arızalanmadan önce "düşük voltajlı akü" uyarısı almadığını söyledi.

NHTSA yetkilileri, araçlarda içeriden kullanılabilen manuel açma mekanizmaları bulunsa da küçük yaştaki çocukların bunlara erişemeyebileceğine veya kullanamayabileceğine dikkat çekti.