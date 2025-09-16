Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla'nın kapı kolları ABD'de inceleme altında! Çocuklu ailelerden şikayet yağdı

ABD, Tesla Model Y araçlarında elektronik kapı kollarının çalışmadığına dair şikayetler üzerine 174 bin aracı kapsayan bir ön inceleme başlattı.

Tesla'nın kapı kolları ABD'de inceleme altında! Çocuklu ailelerden şikayet yağdı
Murat Makas
16.09.2025
16.09.2025
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), salı günü yaptığı açıklamada, 2021 model yılına ait yaklaşık 174 bin Tesla Model Y aracında elektronik kapı kollarının çalışmadığına dair raporlar üzerine bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, sürücülerin araçtan indikten sonra dış kapıların açılmadığına yönelik dokuz ayrı rapor alındığı bildirildi. Şikayetlerde, ebeveynlerin çocuklarını koltuğa yerleştirdikten ya da araçtan almak üzere geri döndüklerinde kapıları açamadığı, dört olayda ise camların kırılarak içeriye girildiği belirtildi.

Tesla'nın kapı kolları ABD'de inceleme altında! Çocuklu ailelerden şikayet yağdı

MODEL Y İÇİN GERİ ÇAĞIRMA PROGRAMI BAŞLAYABİLİR

NHTSA'nın başlattığı inceleme ilk aşamada "ön değerlendirme" kapsamında yürütülüyor. Güvenlik riski tespit edilmesi halinde sürecine geçilebileceği tahmin ediliyor.

İlk incelemelere göre, elektronik kapı kilitlerinin araçtan yetersiz voltaj alması durumunda çalışmadığı görülüyor. Kurum, olaylardan sonra yapılan onarım faturalarında otomobilin düşük voltajlı aküsünün değiştirildiğinin bildirildiğini, ancak hiçbir araç sahibinin kapı kolları arızalanmadan önce "düşük voltajlı akü" uyarısı almadığını söyledi.

Tesla'nın kapı kolları ABD'de inceleme altında! Çocuklu ailelerden şikayet yağdı

NHTSA yetkilileri, araçlarda içeriden kullanılabilen manuel açma mekanizmaları bulunsa da küçük yaştaki çocukların bunlara erişemeyebileceğine veya kullanamayabileceğine dikkat çekti.

#tesla
#geri çağırma
#model y
#Elektronik Arıza
#Kapı Kolları
#Güvenlik Sorunu
#Otomobil
