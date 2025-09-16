Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Otomotiv devinde kriz: Bin kişiyi işten çıkaracak!

Ford, elektrikli araçlara olan talebin düşmesi nedeniyle Almanya’daki Köln fabrikasında 2026 başından itibaren tek vardiya uygulamasına geçeceğini ve yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Otomotiv devinde kriz: Bin kişiyi işten çıkaracak!
AA
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
13:40
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
13:40

ABD merkezli otomotiv devi , elektrikli araçlara olan talebin beklenenden düşük seyretmesi nedeniyle ’nın şehrindeki fabrikasında yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Otomotiv devinde kriz: Bin kişiyi işten çıkaracak!

TALEP DÜŞÜKLÜĞÜ TASARRUF PROGRAMINI SIKILAŞTIRDI

Alman basınında yer alan açıklamada, elektrikli araç talebinin zayıf seyretmesi nedeniyle şirketin geçen yıl başlattığı tasarruf programını daha da sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Otomotiv devinde kriz: Bin kişiyi işten çıkaracak!

TEK VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİŞ

Ford yetkilileri, 2026 yılı başında Köln fabrikasında mevcut iki vardiya sisteminin tek vardiyaya indirileceğini ifade etti. Bu değişiklikle birlikte yaklaşık bin çalışan işten çıkarılacak.

Şirket, geçen yıl başlattığı tasarruf programı nedeniyle Köln fabrikasında ilk kez grevle karşılaşmıştı. Bu yeni kararın da işçi sendikaları tarafından yakından takip edildiği bildiriliyor.

ETİKETLER
#Almanya
#elektrikli araçlar
#Ford
#Köln
#İş Tanımı
#Tasarruf Programı
#Ekonomi
