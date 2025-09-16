Otomotiv devinde kriz: Bin kişiyi işten çıkaracak!

ABD merkezli otomotiv devi Ford, elektrikli araçlara olan talebin beklenenden düşük seyretmesi nedeniyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

TALEP DÜŞÜKLÜĞÜ TASARRUF PROGRAMINI SIKILAŞTIRDI

Alman basınında yer alan açıklamada, elektrikli araç talebinin zayıf seyretmesi nedeniyle şirketin geçen yıl başlattığı tasarruf programını daha da sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

TEK VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİŞ

Ford yetkilileri, 2026 yılı başında Köln fabrikasında mevcut iki vardiya sisteminin tek vardiyaya indirileceğini ifade etti. Bu değişiklikle birlikte yaklaşık bin çalışan işten çıkarılacak.

Şirket, geçen yıl başlattığı tasarruf programı nedeniyle Köln fabrikasında ilk kez grevle karşılaşmıştı. Bu yeni kararın da işçi sendikaları tarafından yakından takip edildiği bildiriliyor.