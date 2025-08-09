Trump'ın vergi oyunları otomotiv sektörünü yerle bir etti

Donald Trump'ın gümrük vergileri, sadece birkaç aydır yürürlükte olmasına rağmen otomotiv sektöründe adeta bir finansal kaosa yol açmış durumda. The Wall Street Journal'ın haberine göre, yeni bir araştırma, vergilerin sektöre şu ana kadar yaklaşık 12 milyar dolar kaybı olduğunu gösteriyor. Ancak daha da büyük bir sorun var.

Otomobil üreticilerinin, maliyetleri azaltmak için sahip olduğu tek seçenekler: fiyatları artırmak veya üretimi ABD'ye taşımak. Her iki seçenek de kolay kararlar değil ve ikinci seçenek, şirketin halihazırda ABD'de büyük bir üretim tesisi yoksa yıllar sürebilecek bir süreç olabilir.

Ancak asıl sorun şu ki; bu durumun sona ermesi için daha çok zaman var ve firmalar, bu maliyetlerin büyük bir kısmını sonsuza kadar üstlenmeyecek.

WSJ'ye göre, büyük halka açık şirketlerin bildirdiği yüksek ithalat vergilerinden kaynaklanan toplam zarar şu anda 11,8 milyar dolar seviyesinde. Ve zararlar artmaya devam edecek. Toyota, gümrük vergilerinin önümüzdeki mart ayında sona erecek mali yılında 9,5 milyar dolarlık bir yük oluşturacağını ve bunun net kârda yüzde 44'lük bir düşüşe yol açacağını tahmin ediyor.

2020'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEYECEK

Çin'dekiler hariç dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisinin net kârının, bu takvim yılında yaklaşık dörtte bir oranında düşerek, pandeminin nakit akışını durduran fabrika kapanmalarına yol açtığı 2020 yılından bu yana en düşük seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şu anda, otomobil üreticilerinin çoğu, yanlış bir adım atıp Trump'tan fırça yememek için biraz beklemede gibi görünüyor.