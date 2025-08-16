Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır

Volkswagen, ID.3 sahiplerinin araçlarının tam gücünü kullanabilmesi için aylık abonelik şartı koydu. Kullanıcılar bu uygulamayı “donanım kilidi” olarak görüyor.

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 11:18

Netflix, Spotify ya da Game Pass… Abonelik servisleri artık hayatın her alanında. Görünen o ki dünyası da bu trende hızla uyum sağlıyor. Ancak ’in son hamlesi kullanıcıların pek hoşuna gitmedi.

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır

Markanın ID.3 Pro ve Pro S modelleri, teknik olarak 228 beygir gücüne ulaşabiliyor. Fakat Volkswagen, abonelik almayan kullanıcıların araçlarını 201 beygirle sınırlandırıyor. Yani aracın tam gücünü açmak için her ay 16,5 sterlin (yaklaşık 22 dolar) ödemek gerekiyor. İsteyenler tek seferde 649 sterlin verip ömür boyu kullanım hakkına sahip olabiliyor.

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır

TEPKİLER BÜYÜYOR

Sosyal medya ve otomobil forumlarında kullanıcılar, bu uygulamayı “donanım kilidi” olarak nitelendiriyor. Bazı sürücüler, kısıtlamayı yazılımsal yöntemlerle aşmanın yollarını araştırıyor. Ancak bu tür müdahaleler aracın garanti kapsamından çıkmasına neden oluyor.

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır

VOLKSWAGEN KENDİNİ NASIL SAVUNUYOR?

Şirket, eleştirilere karşı uzun süredir benzer bir mantığın sektörde var olduğunu hatırlatıyor. Aynı motor hacmine sahip araçların yazılım farkıyla farklı beygir seçenekleriyle satıldığını, abonelik sisteminin ise başlangıç fiyatını daha düşük tuttuğunu savunuyor. Böylece kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında performansı yükseltebileceğini belirtiyor.

Volkswagen’den tepki çeken uygulama: Para veren beygir alır

BMW ÖRNEĞİ AKLARDA

Volkswagen’in bu kararı, akıllara BMW’nin birkaç yıl önce başlattığı “ısıtmalı koltuk için abonelik” uygulamasını getirdi. BMW, yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şimdi gözler, Volkswagen’in de benzer bir baskı karşısında aynı yolu izleyip izlemeyeceğinde.

ETİKETLER
#Dünya
#otomotiv
#volkswagen
#performans
#Id.3
#Abonelik Servisi
#Donanım Kilidi
#Otomobil
