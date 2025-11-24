Volvo yeni çıkacak araçlarında önemli bir güvenlik özelliğine yer vermeyecek

Volvo'nun, araçlarında standart olarak sunduğu Luminar üretimi LiDAR sistemini opsiyonel hale getirme kararının ardından, İsveçli otomobil devi 2026 yılı itibarıyla LiDAR teknolojisinden tamamen vazgeçme kararı aldı.

VOLVO, LİDAR'I TAMAMEN BIRAKIYOR: SÖZLEŞME İHLALİ İDDİASI GÜNDEMDE

Luminar’ın SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kurumuna sunduğu dosyada dikkat çeken bilgiler yer aldı. Belgelerde, Volvo'nun yeni amiral gemisi modelleri ES90 ve EX90'ın yanı sıra Polestar 3'te de artık Luminar'ın LiDAR sisteminin sunulmayacağı doğrulandı.

Carscoops'un haberine göre, daha önce standart güvenlik donanımı olarak lanse edilen teknoloji, önce opsiyonel hale getirilmiş, son olarak ise tamamen kaldırılmış durumda.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Volvo ABD sözcüsü, kararın nedenini "şirketin tedarik zinciri riskini azaltmak" olarak belirtti. Sözcü, bunun "Luminar'ın Volvo Cars'a karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinin doğrudan bir sonucu" olduğunu ifade etti.