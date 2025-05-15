Xiaomi'de büyük kriz: Ölümcül kaza sonrası satışlar yarı yarıya düştü

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil piyasasında büyük bir güven krizi yaşıyor. Popüler sedan modeli SU7, geçtiğimiz ay yaşanan ölümcül bir kaza ve tüketicileri yanıltan reklam iddiaları sonrası büyük bir darbe aldı. Satışlar yüzde 55 geriledi, şirket müşterilerden özür dilemek zorunda kaldı.

Xiaomi'nin mart ayında piyasaya sürdüğü elektrikli sedan modeli SU7, ilk etapta Çin'de büyük heyecan uyandırmıştı. Hatta geçtiğimiz aralık ayında Tesla Model 3'ün aylık satışlarını bile geride bırakmayı başarmıştı. Ancak geçtiğimiz ay yaşanan ölümlü bir trafik kazası, markanın otomobil güvenliğini ciddi biçimde sorgulanır hale getirdi.

Kaza sonrası Çin medyasında ve sosyal platformlarda SU7'nin akıllı sürüş teknolojilerinin güvenilirliği tartışılmaya başladı. Bu tartışmaların üzerine Çinli yetkililer, benzer teknolojilerin pazarlanmasına yönelik denetimlerini artırdı.

SİPARİŞLER YÜZDE 55 DÜŞTÜ

Deutsche Bank analistlerinin raporuna göre, Nisan ayında SU7'ye verilen yeni siparişlerde mart ayına kıyasla yüzde 55'lik keskin bir düşüş yaşandı. Bu eğilim mayıs ayında da sürdü; ayın ilk iki haftasında siparişler yalnızca 13 bin 500 adetle sınırlı kaldı. Bu rakam, mart ortasında haftalık 23 bin sipariş alınan zirve döneminin çok altında.

TASARIM SKANDALI VE GERİ ÖDEME TALEPLERİ

Xiaomi, geçtiğimiz hafta büyük bir skandalla daha karşı karşıya kaldı. SU7 Ultra modeline opsiyonel olarak satılan ve yaklaşık 5 bin 826 dolara (42 bin yuan) mal olan çift hava kanallı karbon fiber kaputun aslında reklam edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Kaputta hava kanallarının olmadığı anlaşılınca yaklaşık 400 müşteri şirketten paralarını geri talep etti.

Şanghay merkezli medya kuruluşu The Paper, olayı "Xiaomi SU7’nin güvenilirlik krizi" olarak tanımladı ve yeni nesil elektrikli otomobil endüstrisindeki etik değerlerin önemine vurgu yaptı.

TESLİMAT SÜRELERİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Bir diğer tartışma ise teslimat süreleri konusunda yaşandı. Xiaomi'nin resmi olarak verdiği 26 hafta ila 11 ay arasındaki teslim süresine rağmen birçok müşterinin aracını beklenenden çok daha kısa sürede teslim alması kafa karışıklığına neden oldu. Analistler bunu, şirketin "yapay kıtlık oluşturma stratejisi" olarak yorumladı.

SU7 sahibi olan Çinli blogger "A Zu", bu kafa karışıklığını gidermek için kullanıcıların sipariş ve teslimat süreçlerini paylaşabileceği özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

CEO'DAN İTİRAF: "EN ZOR DÖNEMİMİZ"

Xiaomi CEO'su Lei Jun, yaşananları şirket tarihindeki "en zor dönem" olarak tanımladı. Sosyal medyada 26 milyon takipçisi bulunan Jun, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda şirketin büyük bir imaj problemi yaşadığını kabul etti.

Çin merkezli danışmanlık şirketi LandRoads ise Xiaomi'nin daha önce tüketici elektroniği alanında başarılı olduğunu ancak otomobil sektörünün daha fazla şeffaflık ve uzun vadeli güven gerektirdiğini belirtti. Danışmanlık firması açıklamasında, "Otomobil satın almak basit bir elektronik eşya almak gibi değil. Çok daha büyük yatırımlar ve uzun vadeli güven gerektiriyor. Xiaomi’nin bu noktada adımlarını dikkatli atması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.