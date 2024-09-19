AK Parti gündeme getirecek! Yeni anayasa için yeni dönem

19 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni anayasa için yeni yasama yılına dikkat çekmişti. AK Parti’nin yeni yasama yılında 'toplumun birlikte anayasaya hazırlayacağı' yeni bir modeli gündeme getireceği öğrenildi.

Türkiye; demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa​ hazırlaması için yeni yasama yılı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. TBMM​ Başkanlığı ve AK Parti, "toplumun birlikte anayasaya hazırlayacağı" yeni bir modeli gündeme getirmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ "28'inci Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclis'in bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye​ Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, geçtiğimiz aylarda TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin liderleri veya temsilcileri ile görüşerek yeni anayasa çalışmaları için süreci başlattı. Partilerden, görüşme yöntemine dair öneriler sunmalarını talep etti ancak bu konuda henüz bir cevap almadı.

YENİ MODEL DEVREYE GİRECEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti de sürece yönelik çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor. Öne çıkan model, "toplumun katılımının sağlandığı" bir süreç yürütülmesi yönünde...

Bu kapsamda Kurtulmuş, ekim ayından itibaren siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden meslek örgütlerine kadar toplumun her kesiminden anayasa değişikliği önerilerini hazırlayıp TBMM'ye sunmalarını isteyecek.

6 AY İLE 1 YIL ARASINDA SÜRE TANINACAK!

Yeni anayasa değişikliği tekliflerinin TBMM'ye sunulması için 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre tanınması planlanıyor. Sürenin sonunda da TBMM Başkanlığı partilere bu teklifleri incelemek amacıyla bir komisyon oluşturulması çağrısında bulunacak. Komisyon, gelen teklifleri temel alarak yeni bir anayasa taslağı oluşturacak. Eğer partiler bu çağrıya o dönemde olumlu yaklaşmazsa, önerilerin bir teknik heyet tarafından birleştirilmesi seçeneği de gündemde.