Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'ye her hafta 1 milyon kişinin sorduğu 'o korkutucu soru' açıklandı

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının akıl sağlığı sorunlarıyla mücadelesini gözler önüne serdi. Haftalık aktif kullanıcıların yüzde 0,15'inin intihar eğilimi gösteren konuşmalar yaptığını açıkladı. Bunun da bir milyondan fazla kişiye tekabül ettiği belirtiliyor.

tarafından yayınlanan yeni veriler, popüler sohbet robotu 'nin kullanıcılarının akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu. Şirket, düşüncesinden duygusal bağlılığa kadar geniş bir yelpazede yer alan konuşmalar hakkında çarpıcı istatistikler paylaştı.

MİLYONLARCA İNSAN CHATGPT'YE 'İNTİHAR' SORUYOR

OpenAI'ın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcılarının yaklaşık yüzde 0,15'i, potansiyel intihar planlaması veya niyeti gösteren konuşmalar yapıyor. Sohbet robotunun 800 milyondan fazla haftalık aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu oran her hafta bir milyondan fazla kişiye denk geliyor.

ChatGPT'ye her hafta 1 milyon kişinin sorduğu 'o korkutucu soru' açıklandı

Benzer bir kullanıcı yüzdesinin ChatGPT'ye "yüksek düzeyde duygusal bağlılık" gösterdiği belirtilirken, yüz binlerce kişinin de sohbetlerinde psikoz veya mani belirtileri gösterdiği tahmin ediliyor. OpenAI, verilerde ifade edilen türden konuşmaların son derece nadir olduğunu, ancak yine de her hafta yüz binlerce kişiyi etkilediğini vurguladı.

OpenAI, akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele eden kullanıcılara daha iyi cevap verebilmek için 170'ten fazla akıl sağlığı uzmanıyla istişarelerde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan uzmanlar, ChatGPT'nin en son sürümünün "önceki sürümlere göre daha uygun ve tutarlı bir şekilde cevap verdiğini" gözlemledi.

Şirket, 'in güncellenmiş sürümünün akıl sağlığı sorunlarına yönelik "istenilen cevapları" önceki versiyona göre yaklaşık yüzde 65 daha fazla verdiğini iddia ediyor. İntiharla ilgili konuşmaları test eden bir değerlendirmede, yeni GPT-5 modelinin şirket standartlarına yüzde 91 uyumlu olduğu, önceki GPT-5 modelinin ise yüzde 77’de kaldığı belirtildi.

Ayrıca GPT-5'in en son sürümünün uzun konuşmalarda OpenAI'ın güvenlik önlemlerini daha iyi koruduğu da belirtiliyor.

ChatGPT'ye her hafta 1 milyon kişinin sorduğu 'o korkutucu soru' açıklandı

EBEVEYNLER İÇİN YENİ KONTROLLER GELİYOR

OpenAI son dönemde ChatGPT kullanan çocukların ebeveynleri için de yeni kontroller sunmaya başladı. Şirket, çocukları otomatik olarak tespit edebilen ve daha katı güvenlik önlemleri uygulayabilen bir yaş tahmin sistemi geliştirdiğini belirtti.

Bununla birlikte, akıl sağlığı sorunlarının ChatGPT etrafında ne kadar kalıcı olacağı belirsizliğini koruyor. GPT-5, güvenlik açısından önceki modellere göre ilerleme kaydetmiş olsa da, OpenAI'ın "istenmeyen" olarak nitelendirdiği cevaplar halen mevcut.

Şirket GPT-4o gibi daha eski ve daha az güvenli modellerini de ücretli abonelerine sunmaya devam ediyor.

