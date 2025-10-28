Menü Kapat
14°
 Berkay Alptekin

Trump'tan Japonya ziyareti sonrası Toyota çağrısı: "Gidin bir tane alın"

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile birlikte Yokosuka Deniz Üssü’nde ABD askeri personeline hitap etti. Trump, Japonya ile güçlü ittifaklarını vurgulayıp Toyota'nın ABD'ye büyük yatırımlar yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı , Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile Tokyo yakınlarında yer alan Yokosuka Deniz Üssü’nü ziyaret etti. Burada demirli bulunan USS George Washington uçak gemisindeki ABD askeri personeline hitap eden Trump, başkanlık görevini devralmasından bu yana gerçekleştirdiği icraatlarını dile getirdi.

Daha sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi ismini anons ederek sahneye çağıran Trump, "Bu kadın bir kazanan. Yani biliyorsunuz, birdenbire çok yakın arkadaş olduk. Çünkü bugün onların borsası da, bizim borsamız da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve Japonya arasındaki ittifakın "dünyadaki en olağanüstü ilişkilerden biri" olduğunu ifade eden Trump, "Gerçekten de bunun gibi bir şey hiç olmadı. Korkunç bir savaşın küllerinden doğan bağımız, 80 yıl boyunca büyüyerek bugün sahip olduğumuz bu güzel dostluğa dönüştü. Bu, Pasifik bölgesindeki barış ve güvenliğin temelidir" dedi.

Japonya’ya büyük bir saygı duyduğunu yineleyen Trump, "Şimdi, Japonya’nın yeni ve inanılmaz başbakanına, tarihteki ilk kadın başbakanına gerçekten büyük bir saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan Japonya ziyareti sonrası Toyota çağrısı: "Gidin bir tane alın"

"İLK PARTİNİN ONAYINI VERDİM"

Japonya ile daha uzun sürecek güzel bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Trump, buna rağmen Takaichi’nin pazarlık konusunda bazen zorlu olduğunu ifade etti. Japonya’nın sipariş ettiği ürünlerine değinen Trump, "Büyük bir memnuniyetle şunu bildirmek isterim ki az önce ilk parti füzelerin onayını verdim" dedi.

Herkesin ABD füzelerini istediğini hatırlatan Trump, "Ama bu, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne, Japonya’nın F-35’leri için teslim edilecek ilk füze partisi. Bu hafta geliyorlar, yani takvimin önündeyiz" dedi. Trump, bu süreçteki emeklerinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür etti.

Trump'tan Japonya ziyareti sonrası Toyota çağrısı: "Gidin bir tane alın"

"BUNDAN MEMNUNUZ"

ABD’ye yaptığı büyük yatırımlar için Japonya’ya da teşekkür eden Trump, "Çok mutlular, çünkü borsa oldukça güzel bir şekilde yükseldi. Japonya’ya epey para kazandırdık, sorun değil. Ama onlar ülkemiz için büyük bir yatırımcı ve biz bundan memnunuz" diye konuştu.

Trump'tan Japonya ziyareti sonrası Toyota çağrısı: "Gidin bir tane alın"

"TOYOTA, KOLLARI SIVADI FABRİKALAR KURACAK"

Japonya Başbakanı Takaichi’den yeni bir yatırım sözü aldığını söyleyen Trump, "Az önce Başbakan bana şunu söyledi: Toyota, ABD genelinde toplam 10 milyar doları aşan yatırımla otomobil fabrikaları kuracakmış. İşte Toyota bu! O yüzden gidin, bir Toyota alın" çağrısında bulundu.

Bunun dışında ABD’nin birçok yapay zeka yatırımı aldığını hatırlatan Trump, "ABD'de o kadar çok şey oluyor ki. Bunun nedeni sadece 5 Kasım seçim günü değil, aynı zamanda gümrük vergileri. Bu vergiler o kadar işe yaradı ki trilyonlarca dolar gelir elde ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda ABD askeri personelini selamlayan Trump, çalan müzik eşliğinde dans etmeyi de ihmal etmedi.

