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 | Suat Vilgen

AK Parti'de bir tarihi gün daha ! Erdoğan 8. Olağan Büyük Kongre'de Türkiye ve dünyaya seslenecek

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün başkent Ankara'da düzenlenecek. 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başlayan sürecin ardından partide büyük değişim rüzgarı esmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası kamuoyuna yönelik vereceği mesajlar da dikkatle merakla bekleniyor.

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AK Parti'de bir tarihi gün daha ! Erdoğan 8. Olağan Büyük Kongre'de Türkiye ve dünyaya seslenecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 08:49

İstanbul'da 7 Şubat'ta düzenlenen 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti, büyük kongresini bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenleyecek. "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla düzenlenecek kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor

ERDOĞAN'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre'ye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

"HİÇBİR HİKAYE YARIM KALMAYACAK"

Erdoğan paylaşımında yer verdiği videoda şu ifadeleri kulandı: "Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA ÖZEL HEDİYE

Bu arada 26 Şubat'ta 71 yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir doğum günü sürprizi hazırlanması bekleniyor. Parti delegelerine özel üretim ve Cumhurbaşkanı imzalı kol saati dağıtılacağı öğrenildi.

Bu arada kongreye yerli ve yabancı 700 medya mensubunun akredite olduğu belirtilirken, Erdoğan'ın özellikle Suriye'deki son durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'hna ilişkin vereceği mesajlar uluslararası camiada merakla bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

AK PARTİ NE ZAMAN KURULDU?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Parti bu sene 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#ak parti
#Parti Kongresi
#Politika
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