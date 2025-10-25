Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

AK Partili isim son seçim anketini açıkladı! İstanbul'da fark açılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul'da yapılan son seçim anketine ilişkin bilgileri paylaştı. İstanbul'da ibrenin terse döndüğünü ve AK Parti'nin birinci parti konumuna yükseldiğini iddia eden Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz" ifadeleirni kullandı.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul'daki son anketine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, yapılan son araştırmaya göre Ak Parti'nin İstanbul'da 'nin önüne geçtiğini belirterek, "2 puan farkla birinci partiyiz" dedi.

AK Partili isim son seçim anketini açıkladı! İstanbul'da fark açılıyor

'SONUÇLAR SEVİNDİRİCİ'

Abdullah Özdemir, İstanbul'da yapılan son anket sonuçlarını paylaşarak, "Ak Parti şu anda İstanbul'da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP'nin önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Partili isim son seçim anketini açıkladı! İstanbul'da fark açılıyor

Özdemir, bu sonucun sevindirici olduğunu ancak yeterli görmediklerini de dile getirdi.

" HER ŞEY DAHA NET ORTAYA ÇIKACAK"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı, açıklamasında özellikle İstanbul'daki sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

AK Partili isim son seçim anketini açıkladı! İstanbul'da fark açılıyor

"Bunu yeterli görmüyoruz. İddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul'un kaynaklarının nasıl heba edildiğini görecektir. Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum.

AK Partili isim son seçim anketini açıkladı! İstanbul'da fark açılıyor

2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında birçok kişi 'Niye uğraşılıyor?' diyordu. Ancak 2016'ya gelindiğinde yürütülen mücadelenin önemi tam anlamıyla anlaşılmıştı."

