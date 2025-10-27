Aşevlerinden yemek değil rüşvet çıktı! Beşiktaş Belediyesi'nin 600 milyonluk rüşvet çarkı

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak elde ettiği milyonlarca lira rüşveti belediyeye ait aşevi üzerinden döndürdüğü ortaya çıktı.

12 MİLYON DOLARDAN FAZLA RÜŞVET ALDI

Rıza Akpolat'ın yardımcısı Ozan İş'in açıkladıklarına göre, Beşiktaş'taki 4 projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira rüşvet alındı.

AŞEVLERİNDE HİÇ BİR ZAMAN O KADAR YEMEK DAĞITILMADI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde Beşiktaş Belediyesi Özel Kalemi Müdürü Emirhan Akçadağ'ın aşevlerine ilişkin, "Beşiktaş Belediyesi'nin aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir." dediği yer alan bilgiler arasında.

Firma ve bazı kişilerden toplanan paranın bazılarının resmi bazıların gayri resmi olduğunu belirten Akçadağ ayrıca bu rüşvet ağının başında, Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen'in olduğunu belirterek şunları söylediği iddianameye yansıdı: "Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu"

SAVCILIK AŞEVLERİ BELGELERİNİ İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan yeni detaylar ışında soruşturmayı derinleştirerek Beşiktaş Belediyesi'nden aşevinin bütün resmî belgeleri, harcama listelerini ve giren, çıkan faturalarını incelemek üzere istediği öğrenildi.