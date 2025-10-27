Menü Kapat
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Aşevlerinden yemek değil rüşvet çıktı! Beşiktaş Belediyesi'nin 600 milyonluk rüşvet çarkı

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Akpolat'ın milyonlarca liralık rüşvet paralarını aşevi üzerinden akladığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:57

Belediyesine yönelik yürütülen soruşturması kapsamında 'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak elde ettiği milyonlarca lira rüşveti belediyeye ait aşevi üzerinden döndürdüğü ortaya çıktı.

Aşevlerinden yemek değil rüşvet çıktı! Beşiktaş Belediyesi'nin 600 milyonluk rüşvet çarkı

12 MİLYON DOLARDAN FAZLA RÜŞVET ALDI

Rıza Akpolat'ın yardımcısı Ozan İş'in açıkladıklarına göre, Beşiktaş'taki 4 projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira alındı.

AŞEVLERİNDE HİÇ BİR ZAMAN O KADAR YEMEK DAĞITILMADI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde Özel Kalemi Müdürü Emirhan Akçadağ'ın aşevlerine ilişkin, "Beşiktaş Belediyesi'nin aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir." dediği yer alan bilgiler arasında.

Firma ve bazı kişilerden toplanan paranın bazılarının resmi bazıların gayri resmi olduğunu belirten Akçadağ ayrıca bu rüşvet ağının başında, Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen'in olduğunu belirterek şunları söylediği iddianameye yansıdı: "Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu"

Aşevlerinden yemek değil rüşvet çıktı! Beşiktaş Belediyesi'nin 600 milyonluk rüşvet çarkı

SAVCILIK AŞEVLERİ BELGELERİNİ İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan yeni detaylar ışında soruşturmayı derinleştirerek Beşiktaş Belediyesi'nden aşevinin bütün resmî belgeleri, harcama listelerini ve giren, çıkan faturalarını incelemek üzere istediği öğrenildi.

İlgili Haber
Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı detay! Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: Fotoğraf çektirdiği itirafçı Hüseyin Gün'ü hatırlamadı
ETİKETLER
#beşiktaş
#chp
#rüşvet
#yolsuzluk
#beşiktaş belediyesi
#Rıza Akpolat
#Eski Belediye Başkanı
#Aşevler
#Belediye Imkanları
#Politika
