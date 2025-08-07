Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Fidan'dan Şam ziyareti sonrası önemli açıklamalar: İsrail'in politikalarına geçit verilmemeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada, Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretler ve Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı görüşmeler hakkında detaylar paylaştı. Fidan, Suriye'nin yeniden inşası, güvenlik meseleleri ve bölgesel istikrar konularında önemli mesajlar verdi...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 20:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Havalimanında Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani tarafından karşılanan Bakan Fidan, temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ayda ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme ele alınırken, ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Bakan Fidan ziyaretle ilgili X hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'dan Şam ziyareti sonrası önemli açıklamalar: İsrail'in politikalarına geçit verilmemeli

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde Şam'ı üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek, her ziyaretinde Suriye'nin farklı alanlarda kaydettiği ilerlemeyi bizzat gözlemlediğini söyledi. Türkiye ve Suriye'nin liderleri, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"GÜVENLİK MESELELERİ ÜZERİNDE DURDUK"

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa meseleleri üzerinde durduk.

Bakan Fidan'dan Şam ziyareti sonrası önemli açıklamalar: İsrail'in politikalarına geçit verilmemeli

"ULUSLARARASI TOPLUM ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLAMAKTADIR"

Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti’ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık. Görüşmelerimizde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık. Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir. Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır. İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz."

https://x.com/HakanFidan/status/1953505363682050350

