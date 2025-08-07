MHP'nin '9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? Tartışılan yorumlara partiden açıklama geldi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasına geçmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları başladı. MHP de daha önce duyurduğu 81 ilde yapılacak "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" için hazırlıklarına başladı.

Partinin başlayacak buluşmalarla ilgili hem açıklamasında hem de verdiği ilanlarda "9 bölge" ifadesinin geçmesi ise dikkat çekti. Açıklamada düzenlenecek etkinliklerle ilgili geçen ifadede "Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyecektir." denildi.

TÜRKEŞ'İN "9 IŞIK DOKTRİNİ" ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Türkiye'nin 7 bölgeden oluşmasına karşın böyle bir ifadenin yer alması zihinleri karıştırırken partiden konuyla ilgili bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan bir tanesidir." diyerek 9 bölge ifadesinin kullanılmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi açısından da dokuz sayısı önemli bir yere sahiptir. Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu milli doktrinimiz 9 ışık, ana ilkelerimizi ortaya koymuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 9 ışığın aydınlattığı yolda ilkelerimizi korumakta ve milli değerlerimizi yaşatmak için tüm varlığı ile mücadele vermektedir.

Geçmişte de görüleceği üzere partimiz birçok kapalı salon toplantısı ve açık hava mitingini “9 bölge” olarak yapmıştır. Son olarak “Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantılarımız da dokuz bölge olarak yapılacaktır. Birkaç gündür Türk tarihinden habersiz troller ve satılık köşe yazarları üzerinden toplantılarımızla ilgili yazılıp çizilenler tam bir akıl tutulmasıdır.

"AHLAKSIZ BİR KARALAMA KAMPANYASI"

Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır.

Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları bir nevi ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılması için gövdesini siper etmiş bir siyasi harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece Türkiye’nin bölünmesini hiçbir karanlık emel rüyasında dahi göremeyecektir."

https://x.com/buyukataman/status/1953377221688590404