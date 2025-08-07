Menü Kapat
28°
Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

MHP'nin '9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? Tartışılan yorumlara partiden açıklama geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en kritik rolü üstlendiği bilinirken konuyla ilgili partisinin düzenleyeceği etkinliklerin öncesinde '9 bölge' tartışması ortaya çıktı. Etkinlikle ilgili reklam panolarında da kullanılan ifadeyle ilgili tartışmalara karşı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan açıklama geldi.

MHP'nin '9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? Tartışılan yorumlara partiden açıklama geldi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
07.08.2025
19:53
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
20:01

örgütü 'nın silah bırakma aşamasına geçmesinin ardından sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları başladı. de daha önce duyurduğu 81 ilde yapılacak "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" için hazırlıklarına başladı.

Partinin başlayacak buluşmalarla ilgili hem açıklamasında hem de verdiği ilanlarda "9 bölge" ifadesinin geçmesi ise dikkat çekti. Açıklamada düzenlenecek etkinliklerle ilgili geçen ifadede "Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyecektir." denildi.

MHP'nin '9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? Tartışılan yorumlara partiden açıklama geldi

TÜRKEŞ'İN "9 IŞIK DOKTRİNİ" ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Türkiye'nin 7 bölgeden oluşmasına karşın böyle bir ifadenin yer alması zihinleri karıştırırken partiden konuyla ilgili bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan bir tanesidir." diyerek 9 bölge ifadesinin kullanılmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi açısından da dokuz sayısı önemli bir yere sahiptir. Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz ’in ortaya koyduğu milli doktrinimiz 9 ışık, ana ilkelerimizi ortaya koymuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 9 ışığın aydınlattığı yolda ilkelerimizi korumakta ve milli değerlerimizi yaşatmak için tüm varlığı ile mücadele vermektedir.

Geçmişte de görüleceği üzere partimiz birçok kapalı salon toplantısı ve açık hava mitingini “9 bölge” olarak yapmıştır. Son olarak “Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantılarımız da dokuz bölge olarak yapılacaktır. Birkaç gündür Türk tarihinden habersiz troller ve satılık köşe yazarları üzerinden toplantılarımızla ilgili yazılıp çizilenler tam bir akıl tutulmasıdır.

MHP'nin '9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? Tartışılan yorumlara partiden açıklama geldi

"AHLAKSIZ BİR KARALAMA KAMPANYASI"

Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır.

Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları bir nevi ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılması için gövdesini siper etmiş bir siyasi harekettir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece Türkiye’nin bölünmesini hiçbir karanlık emel rüyasında dahi göremeyecektir."

https://x.com/buyukataman/status/1953377221688590404

ETİKETLER
#mhp
#terör
#alparslan türkeş
#Pkk
#Terörsüz Türkİye
#İsmet Büyükataman
#9 Işık Doktrin
#Politika
