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 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP lideri Özel DEM Parti heyetiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 18:27

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

CHP lideri Özel DEM Parti heyetiyle görüştü

"HER PARTİNİN KOMİSYONA DAİR FARKLI ÖNERİLERİ VAR"

Toplantıya dair açıklama yapan Buldan, "Barış sürecinin ve aşama aşama devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar ama aynı zamanda mecliste kurulacak olan komisyonun ve bu komisyondan beklentiler ve barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik Sayın Başkan'la birlikte. Önemli bir toplantıydı çünkü yarın Sayın Numan Kurtulmuş'un bütün partilerin grup başkan vekilleriyle sabah kahvaltıda bir buluşması gerçekleşecek. öncesi yapılacak olan bu buluşmanın da önemli olduğunu birlikte konuştuk. Detaylı bir şekilde değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri var. Farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık. Açıkçası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu da ifade ettik" dedi.

CHP lideri Özel DEM Parti heyetiyle görüştü

"TOPLUMSALLAŞMASI GEREKİYOR"

Görüşme ve süreç hakkında konuşan Mithat Sancar ise şunları söyledi:

"Sürecin geldiği aşamayla ilgili önemli bütün konuları karşılıklı konuşma imkanı da bulduk. Elbette bu sürecin şimdiki aşamasında meclisin devreye girecek olması çok önemli. Çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru sağlamlaştırarak yürütme konusunda meclis çok hayati bir rol oynayacaktır. Bunu baştan beri bizler de söylüyoruz. Bunun dışında elbette başka alanlarda yaşanan sorunlar da var. Sürecin toplumsallaşabilmesi ve barışın bütün toplumu kapsayacak bir şekilde yaygınlaşması önemlidir. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması gerekiyor. Bunun için de hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok değerlidir. Daha doğrusu barışın yerleşebilmesi toplumsallaşmayla mümkün, toplumsallaşmanın da en önemli araçları hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalardır."

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ETİKETLER
#chp
#komisyon
#Demokritos Araştırma Merkezi
#Barış Süreci
#Siyasi Görüşmeler
#Politika
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