Avatar
Editor
 Merve Yaz

CHP'de seçimlerine hile karıştı! Görüntüler patlak verdi, iptal ettiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP mahalle delege seçimleriyle ilgili skandal iddialar ortaya atılmıştı. Ağzı kapalı zarfların dağıtıldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından seçim iptal edildi. Seçim, bu pazar tekrarlanacak.

CHP'de seçimlerine hile karıştı! Görüntüler patlak verdi, iptal ettiler
İhlas Haber Ajansı
GİRİŞ:
05.09.2025
13:25
GÜNCELLEME:
05.09.2025
13:25

Balıkesir'in ilçesinde yerel seçim öncesinde iş vaadiyle belediyede işe alınan bazı kişilerin 'ye üye yapıldığı, seçim günü ise otobüslerle sandık alanına taşındığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu kişilere mühürlü zarflar içinde "turuncu liste" verildiği ve oy kullandıktan sonra pusulaların eksiksiz çıkıp çıkmadığının kontrol edildiği edildi. Seçim günü minibüslerde belediye personeline mühürlü zarfların dağıtıldığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

CHP'de seçimlerine hile karıştı! Görüntüler patlak verdi, iptal ettiler

iddiaları ve yapılan itirazlar üzerine seçim kurulu ve Balıkesir CHP İl Başkanlığı, Bandırma'daki ilçe delege seçimlerini etti. İl Başkanlığı, seçimlerin 7 Eylül Pazar günü yeniden yapılacağını duyurdu.

CHP'de seçimlerine hile karıştı! Görüntüler patlak verdi, iptal ettiler

"USULSÜZLÜK VAR, CEZA ALAN YOK"

Seçimin iptal edilmesine rağmen usulsüzlükle ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmaması parti tabanında tepkiyle karşılandı. CHP'liler arasında "Madem bir usulsüzlük var, neden kimse ceza almıyor?" sorusu gündeme geldi.

İptal kararından önce CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda Dursun Mirza ve Mehmet Atak bir basın toplantısı düzenledi. Mirza burada yaptığı konuşmada, seçimden "ezici bir sonuçla" galip çıktıklarını belirterek süreci "tam bir demokrasi şöleni" olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklamanın hemen ardından Balıkesir CHP İl Başkanlığı seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Parti içindeki çekişmelerin giderek sertleştiği de ortaya çıkmış oldu.

CHP'de seçimlerine hile karıştı! Görüntüler patlak verdi, iptal ettiler

Bandırma CHP'de yaşanan kriz sürerken, beyaz listenin adayı Merve Polat'ın da bugün saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Polat'ın, seçim sürecindeki iddialara ve yeniden yapılacak seçimlere ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

