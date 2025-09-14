Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı... O belediye başkanı konuştu

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkelî'in CHP'de istifa edip AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi. Türkel, iddiaların tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı... O belediye başkanı konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 12:21

Belediye Başkanı Serhat Türkel, 'den ayrılıp ’ye geçeceği yönündeki iddialara yaptığı açıklamayla cevap verdi. AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberlerin tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmadığını belirten Türkel, 2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım. Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım" dedi.

"PARTİMİZ BİZİM BABA OCAĞIMIZDIR"

Kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladı olduğunun altını çizen Türkel, "Partimiz bizim baba ocağımızdır. Belediye başkanlığım süresince ne yoldan vazgeçerim, ne yol arkadaşımdan, ne de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisinden" diye konuştu.

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı... O belediye başkanı konuştu

"ALGI OPERASYONLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığına ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğuna dikkat çeken Türkel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in cesur liderliğiyle, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kararlı mücadelesiyle omuz omuza, ülkemizi aydınlığa çıkarana dek yolumuzdan dönmeyeceğiz. Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi, ‘Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hakkım haram olsun
CHP'de 15 Eylül gerilimi! Genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#atakum
#yerel seçimler
#haber
#Politik
#Serhat Türkel
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.