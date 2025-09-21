Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Özgür Özel'in tekrar genel başkanlığa seçildiği CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin kullandığı oylar sonucunda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri belli oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 18:52

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.

Delegelerin oy kullanması sonucu 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listeleri resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

DELEGELER BLOK LİSTEYİ OYLADI

Kurultayda seçimi için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından delegeler, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listelerini oyladı. Saat 16.00'da biten oy kullanma işleminde delegeler, Genel Başkan 'in için Başkanlık Divanı'na sunduğu blok listeyi oyladı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Oylama işleminin ardından 60 kişilik PM listesinde 1 isim değişti. Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı. YDK listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

52 KİŞİLİK PM LİSTESİ

52 kişilik PM listesi şu şekilde sıralandı:

"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, M. Gül Çiftci Binici, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Sercan Çığgın, Uygar Parçal."

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

BKSP'DEN 8 KİŞİ LİSTEDE

Kurultayda 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan (BKSP) listeye girdi. 12 kişiden oluşan platformda Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Emine Uçak Erdoğan ve Baran Seyhan en yüksek oyu alan isimler oldu.
15 kişilik YDK listesi ise şu şekilde sıralandı:

"Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Harika Taybıllı, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz."

