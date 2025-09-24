Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ndeki yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sebebiyle gittiği New York’ta Türkevi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında yeni evlenecek bir çiftin nikah şahitliği yaptı. Görüntülerin ardından kim oldukları merak edilen çiçeği burnunda çift A Haber’e açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİLER

AK Parti Genel Merkez'de dış ilişkiler başkan yardımcısı olduğunu öğrenilen damat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gelin ise, "Gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda vakit ayırdığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.