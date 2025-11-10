Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafeye sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla sohbet etti

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla görüştü, sohbet etti. Görüntüden samimi kareler yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.
Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.